KONYA Haberleri

Ilgın Belediye Başkanı Apil 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basınla bir araya geldi

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Ilgın Belediye Başkanı Apil 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basınla bir araya geldi
Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Programda Başkan Apil Basın mensuplarıyla hoş sohbet ve Ilgın yatırımlar hakkında sinevizyon eşliğinde bilgi verdi.

Ilgın Millet Kütüphanesi'nde bir 2026 yılına ilişkin hedeflerini de paylaşan Başkan Apil, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirecek, istihdamı destekleyen projelere öncelik vereceklerini; yerel esnafa katkı sağlayacak uygulamalarla kent ekonomisini canlandırmanın belediyenin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Başkan Apil "Zor şartlar altında görev yapan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Memleketimizin gelişim sürecinde gazetecilerimizle bir olmaya devam edeceğiz" dedi.

(Ali Asım Erdem)

 

