KONYA Haberleri

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nde 19. dönem Genel Kurul heyecanı: 4 bin 950 üye sandığa gidecek

Bekir Turan
İnternet editörü
İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nde 19. dönem Genel Kurul heyecanı: 4 bin 950 üye sandığa gidecek
İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nde genel kurul heyecanı yaşanıyor. 2 gün sürecek olan genel kurulda 15 Şubat Pazar günü odaya kayıtlı 4 bin 950 üye sandığa gidecek. 3 listenin yarıştığı genel kurulda şube, 19. dönem başkanını seçmiş olacak.

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesinin 19. Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. 2 gün sürecek olan genel kurulun ilk gününde önce başkanlık divanı oluşturuldu. 

Programda protokol konuşmaları gerçekleştirildi

Çalışma raporlarında okunduğu programda protokol konuşmaları gerçekleştirildi. İlk sözü mevcut başkan Hasan Özgür Yetiştirici aldı.

Ardından kürsüye gelen Bizim Oda grubu adına Erdem Naltekin oda üyelerine seslendi.

Medeniyet Grubu adayı Doç. Dr. Süleyman Kamil'de göreve gelmeleri halince yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda son olarak yönetim adaylarının tamamı kadınlardan oluşan Bizde Varız Grubu adına Havva Özay söz aldı.

4 bin 950 üye sandığa gidecek

2 gün sürecek olan genel kurulda 15 Şubat Pazar günü odaya kayıtlı 4 bin 950 üye sandığa gidecek. 3 listenin yarıştığı genel kurulda şube, 19. dönem başkanını seçmiş olacak.

(Bekir Turan)

