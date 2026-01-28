İŞKUR’dan Konya’daki üniversite öğrencilerine destek: Gençler hem okuyor hem kazanıyor

Program kapsamında Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, eğitimlerini sürdürürken üniversite bünyesinde farklı alanlarda görev alıyor.
Üniversite Bünyesinde Çalışma Fırsatı
Programdan yararlanan öğrenciler, Selçuk Üniversitesi'nin kütüphane, sosyal tesisler, idari birimler ve uygulama alanları gibi çeşitli birimlerinde görev yapıyor. Bu sayede öğrenciler, iş hayatına erken yaşta adım atarak pratik deneyim kazanma fırsatı elde ediyor.
Sorumluluk ve İş Disiplini Kazandırıyor
Gençlik Programı, öğrencilere yalnızca maddi katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda sorumluluk bilinci ve çalışma disiplini kazanmalarına da yardımcı oluyor. Öğrenciler, akademik hayatlarıyla çalışma yaşamını dengeli bir şekilde yürütme imkânı buluyor.
Öğrenciler Programdan Memnun
Programa katılan öğrenciler, derslerini aksatmadan çalışabilmenin kendileri için önemli bir avantaj olduğunu belirtiyor. Elde ettikleri iş deneyiminin, mezuniyet sonrası iş hayatında kendilerine büyük katkı sağlayacağını ifade eden öğrenciler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.
Gençlerin İstihdamına Katkı Sunuyor
İŞKUR iş birliğiyle yürütülen Gençlik Programı'nın, gençlerin istihdama hazırlanması ve üniversite ile iş hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.
