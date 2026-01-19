GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

İŞKUR Konya ile ISS Türkiye’den işbirliği: Konya Şehir Hastanesi’nde bin 150 kişilik istihdam güçleniyor!

Ali Asım Erdem
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

İŞKUR Konya ile ISS Türkiye’den işbirliği: Konya Şehir Hastanesi’nde bin 150 kişilik istihdam güçleniyor!

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile ISS Türkiye arasında, istihdam süreçlerinin daha etkin ve nitelikli şekilde yürütülmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftci ile ISS Tesis Hizmetleri Direktörü Erhan Serdengeçti tarafından imza altına alındı.

İmzalanan protokol kapsamında, ISS Türkiye'nin Konya Şehir Hastanesi'nde yürüttüğü tüm istihdam ve personel temin süreçlerinin Konya İŞKUR'un rehberliği ve desteğiyle yürütülmesi hedefleniyor. Böylece işgücü ihtiyacının doğru, hızlı ve sürdürülebilir şekilde karşılanması amaçlanıyor.

ISS Türkiye; Konya Şehir Hastanesi'nde "ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş”., "ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş”. ve "ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş” olmak üzere üç şirketi ve yaklaşık 1.150 çalışanı ile temizlik, güvenlik, yemek ve destek hizmetleri alanlarında modern sağlık hizmetlerinin gerektirdiği yüksek standartlarda hizmet sunuyor.

İşbirliği protokolü çerçevesinde İŞKUR'un sunduğu danışmanlık ve istihdam destekleriyle; nitelikli işgücünün uygun alanlarda istihdam edilmesi, sürdürülebilir ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve hizmet kalitesinin sürekli artırılması hedefleniyor.

Konya İŞKUR olarak kamu ve özel sektör arasında kurulan bu güçlü işbirliğiyle hem sağlık hizmetlerinin niteliğine katkı sağlanması hem de iş arayan vatandaşların kalıcı istihdama erişiminin artırılması amaçlanıyor

