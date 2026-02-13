GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

İstanbul merkezli Konya dahil 18 ilde yasa dışı gelirleri akladıkları iddiasıyla 35 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli Konya dahil 18 ilde yasa dışı gelirleri akladıkları iddiasıyla 35 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde ettikleri gelirleri akladıkları öne sürülen 58 zanlıdan 35’i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada 58 şüphelinin paravan şirketler ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden organizasyon oluşturdukları bildirildi.

Sistemin organizasyonu ve para transferinin takibi amacıyla arka planda ayrı muhasebe sistematiğinin olduğu,  yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen gelirlerin sisteme sokulduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, suçtan temin edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp çeşitli işlemlere tabi tutularak yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel aklama sistemi oluşturulduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, organizasyon kapsamında Başsavcılığa bildirilen ilk aşamada 229 tüzel ve 196 gerçek kişinin, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 şirketin, üçüncü aşamada da 157 tüzel ve 65 gerçek kişinin organizasyona dahil olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında paravan şirket sahibi ve yetkililerine ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan, 13 meskene el konulduğu belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat olmak üzere 18 ilde 58 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda zanlılardan 35'inin gözaltına alındığı, 4'ünün cezaevinde, 8'inin yurt dışında olduğunun belirlendiği öğrenildi, 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

