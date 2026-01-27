İYİ Parti Konya’da istifalar ardı ardına geldi: İl başkanı ve 62 yönetici görevinden ayrıldı!

İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Erdal, teşkilat yapısında yaşanan "ağır ilkesizlikler ve sistematik dışlamalar” gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Erdal'ın istifasının ardından il yönetiminden 62 kişinin de görevlerinden ayrıldığı öğrenildi.





Erdal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Konya İl Başkanlığı görevimden teşkilat yapısında yaşanan ağır ilkesizlikler, sistematik dışlamalar sebebi ile istifa ediyorum.

Bu göreve talip olurken en büyük hedefim; küskünleri, kırgınları, dışlanmışları ve yıllardır ötekileştirilenleri yeniden bir araya getirerek partimizi asli kimliğine yakışır biçimde ayağa kaldırmak, Konya'da hak ettiği güce ve etkili siyasal konuma ulaştırmaktı. Ancak il başkanı seçildiğim günden itibaren, ne yazık ki bu hedeflerin tam tersi yönde bir tabloyla karşı karşıya kaldım.

Parti içerisinde olağan dışı bir hızla gelişen gruplaşmalar, hizipleşmeler ve sistematik ötekileştirmeler; liyakati, emeği, başarıyı, fedakârlığı ve parti teamüllerini yok sayan bir yapıya dönüşmüştür. Davaya omuz vermiş, yıllarını bu mücadeleye adamış insanlar dışlanırken; sadakat yerine biat, emek yerine yakınlık, mücadele yerine itaat esas alınmıştır. Bu tablo artık siyasi tablonun dışına çıkan bir durum olmuştur.

Bu süreçte yaşananlara sessiz kalmak, görmezden gelmek ya da meşrulaştırmak; Türk milletine, Türk milliyetçilerine ve siyasete olan sorumluluğuma açık bir terslik olacaktır. İlkesizliğe, adaletsizliğe, keyfiliğe ve teşkilat ruhunu çürüten bu anlayışa ortak olmayacağım. Siyasi makamlar geçicidir; ancak onur, duruş ve ilke kalıcıdır.

Bu nedenle, inandığım değerlerle bağdaşmayan yapının içinde kalmanın anlamı olmadığından görevimden istifa ediyorum. Mücadele eden, emek veren, samimiyetle çalışan tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyor; kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum."

Kaynak: Haber Merkezi