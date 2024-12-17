İYİ Parti Konya milletvekili Ünal Karaman kaçak avda yakalanmıştı! Olayla ilgili çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı

Tunceli’de koruma altındaki yaban keçilerini avlayan, aralarında İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman’ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesilmişti. Olayla ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Karaman’ın 7 ay önce “Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor?“ diye Meclis’te soru önergesi verdiği öğrenildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşandı. Kolonkaya köyü mevkisinde yaban keçisi avlandığını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, arazideki incelemede Elazığ'dan kente gelen ve aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da eşlik ettiği 4 kişilik grubun, kaçak olarak 2 yaban keçisi avladığını tespit etti.

Kaçak avcılar hakkında, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanununa muhalefet" suçundan idari işlem başlatılarak para cezası kesildi.

​​​​​​​DKMP personelince kaçak avlanan yaban keçilerine ve av tüfeklerine el konuldu.

SORU ÖNERGESİ VERMİŞ: TİFTİK KEÇİSİ SAYISI NEDEN AZALIYOR?

"Olayla ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İYİ Partili Ünal Karaman'ın yalnızca 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" diye Meclis'e soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

"HAYRETLE İZLEMEKTEYİM''

Ünal Karaman konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla;

Sabahtan beri, televizyon kanallarında ve sosyal medyada gerçek dışı ve yanıltıcı haberler ve paylaşımlar yapıldığını görüyorum.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü tarafından 10 Aralık 2024'te paylaşılan, eş zamanlı olarak basında yer alan ve şahsımla hiçbir alakası olmayan drone görüntülerini bana aitmiş gibi göstermek, karalama kampanyasındaki cüretkarlık ve aymazlığın açık kanıtıdır.

Bununla birlikte, ihbarda bir tekne görüldüğü gerekçesiyle, içerisinde bulunduğum teknenin de aranması konusunda iyi niyetli yaklaşmam ve milletvekili dokunulmazlığını kullanmamamın, "kaçtı, kovalandı, yakalandı” şeklinde asılsız bir şekilde servis edilmesini hayretle izlemekteyim. Bu süreçte, jandarma personelimizin görevlerini yapabilmesi adına gerekli kolaylığı sağladım. Neticede bulunduğum teknede suç teşkil edecek hiçbir unsur olmadığı jandarma tutanaklarında sabittir.

Tüm bu gerçekler gün gibi ortadayken, hakkımda asılsız iddialar ortaya atan, bana ait olmayan görüntüler paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişiler ve sayfalar hakkında hukuki süreci ivedilikle başlatacağımı ve adalet önünde hesap soracağımı belirtmek isterim. '' ifadelerini kullanmıştı.

(SELMAN KAYA)