İzmir’de hemşireden anneye dikkat çeken söz: “Konya’dan geldiğin zihniyetinden belli’’
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da yaşayan bir anne, İzmir’de gittiği sağlık ocağında verem aşısı yaptırmadığı gerekçesiyle çocuğuna bakılmadığını iddia etti. Hemşirenin kendisine yönelik sözlerine tepki gösteren anne, yaşadıklarını anlattığı bir video çekti.
Konya'da yaşayan ve İzmir'e ailesini ziyarete giden bir kadın, oğlunu Güzelbahçe Sağlık Ocağı'na götürdü.
İddiaya göre burada verem aşısı dışında çocuğunun tüm aşılarının tamamlandığını söyleyen anne, verem aşısı olmadığı için hemşirenin oğluna bakmayı reddettiğini söyledi.
Henüz ismi öğrenilemeyen anne, yaşadıklarını anlatırken şöyle dedi;
"BAZI İNSANLAR HİZMET SEKTÖRÜNÜ KALDIRAMIYOR"
Az önce İzmir Güzelbahçe Sağlık Ocağı'nda dünyanın en saçma olayını yaşadım. Bence bazı insanlar, hizmet sektörünü kaldıramıyor. Yapmasınlar o zaman bu mesleği.
"AŞI KARŞITI BİRİ DEĞİLİM AMA"
Oğlumun boy kilo ölçümü zamanı gelmişti. Aşı karşıtı biri değilim ama bazı aşıları uygun görmüyorum. Bu aşılardan birisi de verem aşısı. Bunun dışındaki bütün aşıları tamamdı.
"KONYA DEYİNCE ZİHNİYETİN BELLİ DEDİ"
Sağlık ocağı hemşiresi, çocuğun verem aşısının yapılmadığını, bu şekilde çocuğa bakmayacağını söyledi. Aşıyı yaptırırsanız bakarım dedi. Nereden geldiğimi sordu, Konya deyince "Zaten belli” diyor.”
