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Jeoloji Mühendisleri Odası Nevşehir İl Temsilciliğinde yeni dönem: Konyalı Mustafa Asım Tekin il temsilcisi oldu

Jeoloji Mühendisleri Odası Nevşehir İl Temsilciliğinde yeni dönem: Konyalı Mustafa Asım Tekin il temsilcisi oldu
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 21 Temmuz 2026 tarih ve 141 sayılı kararıyla Jeoloji Yüksek Mühendisi Mustafa Asım Tekin Nevşehir İl Temsilcisi, Jeoloji Mühendisi Nevin Yapakcı ise Nevşehir İl Temsilci Yardımcısı olarak görevlendirildi.
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Yeni dönemde Nevşehir İl Temsilciliği; meslektaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi, bilimsel ve teknik çalışmaları desteklemeyi, kamu yararını esas alan mühendislik anlayışını yaygınlaştırmayı, genç meslektaşların mesleki gelişimine katkı sunmayı ve jeoloji mühendisliğinin toplumdaki farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

Görevlendirmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Asım Tekin, şu açıklamayı yaptı:

"Bu görevi şahsımıza layık gören TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyoruz. İl Temsilci Yardımcımız Sayın Nevin Yapakcı ile birlikte; meslektaşlarımız arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmek, bilimsel ve teknik çalışmaları desteklemek, genç meslektaşlarımızın gelişimine katkı sunmak ve jeoloji mühendisliğinin kamu yararına sunduğu katkıyı daha görünür hale getirmek için çalışacağız. Üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde Nevşehir'de mesleğimizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz.”

1990 yılında Konya'nın Selçuklu ilçesinde doğan Mustafa Asım Tekin, Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında Doktora Programında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Meslek hayatına 2013 yılında Konya Zemin Mühendislik bünyesinde Jeoloji Mühendisi olarak başlayan Tekin, 2014-2025 tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi bünyesinde Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak görev yapmıştır. 2025 yılından itibaren Nevşehir Belediyesinde Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Mühendislik jeolojisi, jeoteknik mühendisliği, zemin ve temel etütleri, deprem ve sıvılaşma analizleri ile afet risk yönetimi alanlarında çalışmalar yürüten Tekin; TÜBİTAK destekli araştırma projelerinde görev almakta, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler sunmakta ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Meslek odası çalışmalarına da aktif olarak katkı sağlayan Tekin, 2022 yılında gerçekleştirilen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri sonucunda 12. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak seçilmiş ve oda çalışmalarında görev almıştır. Son olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun kararıyla Nevşehir İl Temsilciliği görevine atanmıştır.

Nevşehir İl Temsilciliği, yeni dönemde bilimsel ve mesleki etkinliklerin artırılması, meslek içi eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, kamu kurumları, üniversiteler ve ilgili paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, güvenli yapılaşma, afetlere dirençli kentleşme ve jeoloji mühendisliğinin toplum yararına sunduğu katkının daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir.

Yeni görev dağılımının TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası camiasına, meslektaşlarımıza ve Nevşehir'e hayırlı olması temenni edilmektedir.

Fotoğraf Altı Yazısı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun kararıyla Nevşehir İl Temsilcisi olarak görevlendirilen Jeoloji Yüksek Mühendisi Mustafa Asım Tekin, İl Temsilci Yardımcısı Nevin Yapakcı ile birlikte Nevşehir'de jeoloji mühendisliği mesleğinin gelişimine katkı sunacak çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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