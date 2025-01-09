KADEM, Konya basınıyla buluştu

“Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet” sloganıyla faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Konya Şubesi, basın mensupları ile bir araya geldi. Tanışma toplantısı olarak gerçekleştirilen buluşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü de kutlandı.

KADEM, kurulduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Konya'da güçlü şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. KADEM Konya İl binasında gerçekleştirilen basın toplantısı, İl Temsilcisi Ayşegül Çarman, yürütme kurulu üyeleri ve gazetecilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren KADEM Konya Temsilcisi Ayşegül Çarman, kuruluşlarından itibaren güvenli toplum, adil bir gelecek inşası için çalıştıklarını söyledi. Sloganlarının, "Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet” olduğunu hatırlatan Ayşegül Çarman, bu kapsamda yürüttükleri faaliyetlerin odak noktasının "eğitim” olduğunu vurguladı. Toplumun bilinçlendirilmesinde ve kadının eşit haklarla hayatını idame ettirebilmesinin temel koşulunun, küçük yaşlarda başlayan aile eğitimi olduğunu ifade eden Çarman, Konya'da bu noktada önemli ilerlemeler katettiklerini belirtti.

Derneğin gerçekleştirmiş olduğu proje ve çalışmaların sunumunun izlediği toplantıda başta kadın gazeteciler olmak üzere tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı. Basın toplantısı, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi