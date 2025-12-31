GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,02
EURO
50,46
STERLİN
57,99
GRAM
6.175,22
ÇEYREK
10.149,93
YARIM ALTIN
20.201,09
CUMHURİYET ALTINI
40.274,64
KONYA Haberleri

Karaman’da okullar tatil mi, son durum ne? Karaman kar tatili için gözler Valilik’te!

- Güncelleme Tarihi:

Karaman’da okullar tatil mi, son durum ne? Karaman kar tatili için gözler Valilik’te!
Karaman’da okullar tatil mi, son durum ne? Karaman 31 Aralık Çarşamba günü kar tatili için gözler Valilik’te!

İç Anadolu'nun kış şartlarıyla bilinen şehirlerinden Karaman'da kış etkisini artırdı. Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, "Karaman'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle yüksek kesimler ve çevre ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Karaman Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya odaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Karaman ve çevresi için yaptığı yoğun kar yağışı ve don uyarılarının ardından kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski artarken, gözler olası bir tatil kararına çevrildi. Karaman Valiliği, kar kalınlığı ve yol durumunu ekipler aracılığıyla anlık olarak takip ediyor.

Peki, 31 Aralık Çarşamba günü Karaman'da okullar tatil mi?

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Karaman Valiliği tarafından açıklamada, "İlimiz genelinde kar yağışı ve özellikle buzlanma/don tehlikesi nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER