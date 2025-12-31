Karaman’da okullar tatil mi, son durum ne? Karaman kar tatili için gözler Valilik’te!

Karaman’da okullar tatil mi, son durum ne? Karaman 31 Aralık Çarşamba günü kar tatili için gözler Valilik’te!

İç Anadolu'nun kış şartlarıyla bilinen şehirlerinden Karaman'da kış etkisini artırdı. Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, "Karaman'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle yüksek kesimler ve çevre ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Karaman Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya odaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Karaman ve çevresi için yaptığı yoğun kar yağışı ve don uyarılarının ardından kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski artarken, gözler olası bir tatil kararına çevrildi. Karaman Valiliği, kar kalınlığı ve yol durumunu ekipler aracılığıyla anlık olarak takip ediyor.

Peki, 31 Aralık Çarşamba günü Karaman'da okullar tatil mi?

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Karaman Valiliği tarafından açıklamada, "İlimiz genelinde kar yağışı ve özellikle buzlanma/don tehlikesi nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

