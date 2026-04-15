GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,780 TL
EURO
52,778 TL
STERLİN
60,892 TL
GRAM
6.915 TL
ÇEYREK
11.456 TL
YARIM
23.306 TL
CUMHURİYET
45.684 TL
KONYA Haberleri

Karapınar’da hacı adaylarına sağlık semineri
Konya’nın Karapınar ilçesinde hac ibadetine hazırlanan vatandaşlara yönelik sağlık semineri düzenlendi.

Karapınar İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, hac sürecinde karşılaşılabilecek sağlık riskleri ve alınması gereken önlemler İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Toplum Sağlık Merkezi ekiplerince anlatıldı. Seminerde, özellikle MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu), kişisel hijyen kuralları ve menenjit hastalığı hakkında bilgi verildi.

Programda ayrıca menenjit hastalığına karşı aşılama hizmetlerinin önemi vurgulandı. Hacı adaylarına, zorunlu ve önerilen aşılar hakkında bilgilendirme yapılırken, aşının hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
