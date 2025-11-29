Karatay’da gelenek yeniden başladı: Hacılar geleneksel programda bir araya geldi

​Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hac vazifesini yerine getiren Karataylı hacılarla düzenlenen programda bir araya geldi. Hac ibadetini yerine getirmenin büyük bir manevi değer taşıdığına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Biz her yıl olduğu gibi bu yıl da hacca gitmiş tüm Karataylı hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Karatay Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hacıların kutsal topraklarda gerçekleştirdikleri ibadetin tüm Karatay için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan buluşmada konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programa katılarak manevi bir atmosfer oluşturan tüm hacılara teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hac yolculuğunun meşakkatli olduğunu ama manevi kıymetinin ölünceye kadar sürdüğünü ifade ederek, "Aslında Karatay‘da daha önceden yaptığımız bir geleneği pandemi ve deprem nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. Bu yıl tekrar başlatmış olduk. Biz her yıl olduğu gibi bu yıl da hacca gitmiş tüm hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hac ibadetlerinde önemli dostluklar da edinilir, hac arkadaşlarıyla yol yürümeye devam edilir. Bu program vesilesiyle Hac ibadetlerini yerine getirirken birlikte olan hacı arkadaşlarını buluşturmuş olduk. İnşallah başta gitmeyenler olmak üzere Rabbim bu vazifeyi hepimize tekrardan nasip etsin. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bu anlamlı buluşmayı düzenlediği için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, bu tür organizasyonların sadece bir belediyecilik faaliyeti olmanın ötesinde, toplumsal birlikteliği güçlendiren ve manevi bir vesile olan çok önemli hizmetler olduğunu ifade ederek, hac ibadetinin önemine ve hacı olunduktan sonra bu manevi kimliği muhafaza etmenin değerine dikkat çekti. Asıl önemli olanın, hac farizasını yerine getirdikten sonra da "hacı kalabilmek" olduğunu belirten Öge, "Hacı olmak kolay değil, nasip işidir. Yıllardır bekleyen, bir türlü gidemeyenler var. Cenab-ı Hak ne zaman çağıracak, ne zaman takdir etmiş, biz bilemeyiz. Bildiğimiz bir şey var; hacı olmuşsak, hacı olarak kalmayı da iyi bilmeliyiz. Hacı kalmanın yolu, camiyle beraber olmak, hatıraları canlı tutmak ve hac yolunda beraber olduğumuz kardeşlerimizle ilişkilerimizi devam ettirmekten geçer" ifadelerini kullandı.

Hac ibadetinin öncelikle oraya gitmek, her anın kıymetini bilmek ve orada yaşanan her anın hayatımıza yön vereceğini düşünmekten geçtiğini söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, hac ibadetinin dünyanın farklı yerindeki Müslümanları bir araya getirdiğini ifade ederek, "Haccın önemi, kıymeti ve anlamı, Allah Resul'ünden bugüne hiç değişmedi. Hac, Müslümanların sorunlarını istişare ettikleri, birbirleriyle yardımlaşma ve dayanışma içerisinde oldukları bir ibadet sürecidir. Oradaki dostluklar kıymetlidir; ömür boyu süren bir rahatlık ve mutluluk verir. Hacca gittiğimizde hepimiz ayrılıyoruz ve sonrasında bir sorumluluk yükleniyoruz. Artık hacı oluyoruz ve hayatımızın geri kalanında Rabbimize olan bağlılığımızı daha fazla korumamız gerekiyor. Rabbim, yapmış olduğunuz bu hizmeti mübarek kılsın, hayırlara vesile eylesin. Sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya bu güzel birlikteliği sağladığı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Karatay Belediyesi'nin bu yıl ilçede hac vazifesini yerine getiren Karataylı hemşerileriyle bir araya geldiği programa; AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özçelik, AK Parti Karatay İlçe Başkanvekili Faruk Küçükkömürler, meclis üyeleri, kurum amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu