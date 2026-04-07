Karatay’da gençler sanattan spora, kültürden teknolojiye dolu dolu bir dönem geçiriyor

Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde bahar dönemi kursları başladı. Sanat, spor, müzik, değerler eğitimi, teknoloji ve yabancı dil gibi birçok farklı alanda açılan kurslara gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Karatay'da gençlerin kültürel ve sanatsal alandaki güçlü potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, aynı zamanda her yaştan vatandaşın daha fazla sosyalleşmesine ve mevcut yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor.

Merkezde, alanında uzman eğitmenler tarafından çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor. Gençlerin hem verimli hem de keyifli bir dönem geçirmeleri amacıyla planlanan eğitimler; fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi destekleyen içeriklerle sunuluyor. Toplam 13 hafta sürecek olan Bahar Dönemi, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü sona erecek.

8 ATÖLYEDE 18 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM

Eğitimlerden 586 öğrenci faydalanırken, merkezde 8 atölyede 18 farklı branşta kurs veriliyor. Bu kapsamda Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde Spor Salonu Atölyeleri'nde pilates, HIIT cardio, step aerobik ve günlük egzersiz programlarıyla gençlerin fiziksel gelişimleri destekleniyor.

Müzik Atölyesi'nde bağlama, ney, keman, piyano, gitar ve şan dersleri verilirken; Görsel Sanatlar Atölyesi'nde resim ve karakalem eğitimleri sunuluyor. Geleneksel Sanatlar Atölyesi'nde ise hüsn-i hat ve ebru dersleriyle gençlerin el becerileri ve sanatsal yönleri geliştiriliyor.

Teknoloji alanında Yazılım Atölyesi'nde .NET ile REST API geliştirme eğitimleri, Medya Atölyesi'nde ise Adobe After Effects uygulamaları öğretiliyor. Yabancı Dil Atölyesi'nde İngilizce eğitimi verilirken, Değerler Eğitimi Atölyesi ile gençlerin ahlaki, manevi ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

KILCA: KAPSAMLI BİR PROGRAM HAZIRLADIK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bahar dönemine gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek gençlere yönelik çalışmaların öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Başkan Kılca, "Gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri her alanda yanındayız. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'mizde bahar dönemi eğitimleri dolu dolu geçiyor. Gençlerimizin hem öğrenerek hem de eğlenerek vakit geçirmeleri için kapsamlı bir program hazırladık.

Bu tür merkezler aracılığıyla gençlerimize yeni beceriler kazandırmayı ve onları sosyal hayata daha güçlü hazırlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu