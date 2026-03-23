Karatay’da, Liseler Arası Kardeşlik ve Dostluk 2. Futsal Turnuvası başladı. Turnuvanın hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvanın gençler arasında birlik ve dostluğu güçlendireceğini vurguladı.

Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Liseler Arası Kardeşlik ve Dostluk 2. Futsal Turnuvası, Cemil Keleşoğlu Spor Salonu'nda başladı. 10 okuldan 100 lise öğrencisinin mücadele edeceği turnuva, 13 Nisan'da sona erecek.

Turnuvada; Nizamülmülk Anadolu Lisesi, Çatalhöyük Anadolu Lisesi, Karatay BİST Gazi M.K.M. ve T.A.L., Karatay Hamza Yerlikaya Spor Lisesi, Celaleddin Karatay Tarım M. ve T.A.L., Karatay Aykent Mesleki ve T.A.L., Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi, Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel Enderun Lisesi ve Kılınçarslan BİST Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mücadele ediyor.

GENÇLERİN BİR ARAYA GELMESİ TOPLUMSAL BAĞLARI GÜÇLENDİRİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak gençlere yönelik spor yatırımlarına ve organizasyonlara büyük önem verdiklerini ifade ederek turnuvanın hayırlı olmasını diledi.

Hasan Kılca, "Turnuvalarımızla şehrimizde sporu tabana yaymaya devam ediyoruz. Ülkemizin daha sağlıklı, daha zinde ve çok daha çalışkan nesillere ihtiyacı var. Bu hedef doğrultusunda gençlerimizin daha fazla spor yapmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve sosyal anlamda daha güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz.

Gençlerimizin bir araya gelerek kaynaşması, aralarındaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi bizler için büyük önem taşıyor. Bu tür organizasyonların dayanışma ruhunu pekiştireceğine inanıyorum. Karatay Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya, onların gelişimine katkı sunacak projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu