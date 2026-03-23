Karatay’da özel bireyler için yeni dönem: Engelsiz Yaşam Merkezi kapılarını açıyor

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, merkezde verilen hizmetler detaylı şekilde değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, özel bireylere yönelik sunulan imkanlar ve faaliyetler hakkında kapsamlı bilgi alındı.
Bakan Göktaş'a Bilgi Verildi
İncelemelerin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında kendilerine detaylı bilgi arz edildi.
Resmi Açılış Yakın Zamanda
Ön hazırlık süreci tamamlanmak üzere olan Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, kısa süre içerisinde tam kapasiteyle hizmet verecek şekilde resmi açılışının yapılması planlanıyor. Açılışın, Bakan Göktaş'ın teşrifleriyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Amaç: Daha Aktif Sosyal Hayat
Karatay Belediyesi, özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Çok mutluyuz. Engelsiz Yaşam Merkezi'miz özel bireylerimizle buluşmaya başladı.— Hasan KILCA (@hkilca) March 23, 2026
Kaynak: Haber Merkezi