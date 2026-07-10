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KONYA Haberleri

Karatay’dan LGS’de çifte başarı! İşte Karatay’da 500 tam puan alan öğrenciler

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Karatay’dan LGS’de çifte başarı! İşte Karatay’da 500 tam puan alan öğrenciler

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı sonuçlarına göre Türkiye genelinde 452 öğrenci 500 tam puan alırken, Konya'dan 17 öğrenci Türkiye birinciliği elde etti.

Karatay ilçesinden iki öğrenci de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu öğrencisi Mahmut Yıldırım ile

Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Berra Yılmaz, sınavdaki üstün performanslarıyla ilçeye gurur yaşattı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, öğrencilerin başarısında emeği geçen yönetici, öğretmen ve velilere teşekkür edilerek, tüm öğrenciler tebrik edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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