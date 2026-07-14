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KONYA Haberleri

Kim Milyoner Olmak İster Konya’ya geliyor! Milyonluk yarış için seçmeler başlıyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Kim Milyoner Olmak İster Konya’ya geliyor! Milyonluk yarış için seçmeler başlıyor

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek amacıyla Türkiye turuna çıkıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek yüz yüze mülakatların önemli duraklarından biri de Konya olacak.

Bilgisine ve özgüvenine güvenen Konyalı adaylar, milyonluk ödüle uzanan yarışma serüvenine katılabilmek için seçmelerde şansını deneyecek.

KONYA SEÇMELERİ 24 TEMMUZ'DA YAPILACAK

"Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi, 24 Temmuz Cuma günü Konya'da adaylarla yüz yüze mülakat gerçekleştirecek. Yeni sezon yarışmacılarının belirlenmesi amacıyla düzenlenecek seçmeler, ekranlarda yer almak isteyen Konyalılar için önemli bir fırsat sunacak.

Yarışmaya katılarak bilgisini milyonların karşısında test etmek isteyen adaylar, seçmelerde kendilerini gösterme imkânı bulacak. Başarılı adaylar, yarışmanın yeni sezonunda milyonluk ödül için mücadele etme şansı yakalayacak.

Heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir yarışma deneyimi yaşamak isteyen adaylar için Konya seçmeleri büyük önem taşıyor. Bilgi birikimine güvenen herkes yarışmaya başvuru yapabilecek.

Türkiye genelinde 12 ilde gerçekleştirilecek mülakat turunda Konya'nın da yer alması, kentte yarışmaya katılmak isteyen adayları heyecanlandırdı. Belki de milyonluk ödüle ulaşacak yeni yarışmacı Konya'dan çıkacak.

KONYALI ADAYLARA BAŞVURU ÇAĞRISI

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılmak isteyen Konyalı adaylar, başvuru ve seçmelere ilişkin detaylara ATV'nin resmi yarışma sayfasından ulaşabilecek.

Yeni sezon için yarışmacı arayışını sürdüren program ekibi, 24 Temmuz'da Konya'da adaylarla buluşacak. Bilgisine güvenen ve milyonluk soruya uzanan yolculukta yer almak isteyenler için geri sayım başladı.

 

(Meltem Aslan)

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