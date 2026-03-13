GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kırmızı et üreticileri seçime gidiyor! Tekin’den Anadolu Medya Grup Vakfı’na ziyaret
Konya’da kırmızı et sektörünün yakından tanıdığı isimlerden Kemal Tekin, Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği başkanlığı için adaylığını açıkladı. Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Tekin, Anadolu Medya Grup Vakfı’nı ziyaret ederek sektör ve üreticilerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konya'da hayvancılık ve kırmızı et sektörünün yakından tanıdığı isimlerden Kemal Tekin, Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Yaklaşan seçim öncesinde saha ziyaretlerini sürdüren Kemal Tekin, besiciler başta olmak üzere sektör temsilcileri ve kurumlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyor.

Bu kapsamda Tekin, Türkiye'nin ilk ve tek medya vakfı olan Anadolu Medya Grup Vakfı'nı ziyaret etti. Görüşmede vakfın mütevelli üyesi Nurettin Bay, MİRAJANS Genel Müdürü Durmuş Yakıcı ve KONTV Haber Müdürü İbrahim Arıcı da hazır bulundu.

Ziyarette Vakıf Başkanı Ahmet Özer ile bir araya gelen Tekin'e, sektörün mevcut durumu ve üreticilerin beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulunma fırsatı sunuldu.

Tekin, göreve gelmesi halinde üreticinin ve besicinin emeğini kamuoyuna doğru şekilde anlatmayı hedeflediklerini belirterek üretim, verimlilik ve sektörün temel sorunlarına odaklanacaklarını dile getirdi.

Kırmızı et sektörünün Konya ve Türkiye açısından stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Tekin, amaçlarının üretimi artırmak, üreticinin karşılaştığı sorunları azaltmak ve besicinin kazancını yükseltmek olduğunu söyledi.

Tekin ayrıca, üretimden sofraya kadar geçen süreçte güvenilir, sağlıklı ve ulaşılabilir fiyatlı etin vatandaşlara ulaştırılması için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kemal Tekin'e teşekkür etti ve yaklaşan seçim süreci için başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin sonunda Ahmet Özer, vakfın kuruluşundan bugüne kadar geçen süreci anlatan Kurumsal Tarih Panosu hakkında Tekin ve beraberindeki heyete bilgi verdi.

Öte yandan Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin 9 bine yakın üyesi bulunuyor. 25 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimlerde üyeler sandık başına giderek birliğin yeni başkanını belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

