Kızlarını ziyarete giden aile Konya yolunda kaza yaptı! 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı

Kızlarını ziyarete giden aile Konya yolunda kaza yaptı! 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı

Konya-Kırıkkale yolu, Kulu gişeleri yakınlarında hafif ticari aracın şarampole devilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. 

HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ!

Alınan bilgiye göre, Kulu ilçesinden Kırıkkale istikametine seyir halinde olduğu öğrenilen M. K. idaresindeki 06 BV 9353 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücü M. K. ile birlikte aynı araçta yolcu olarak bulunan Z. K., G. K., G. K, ile çocuklar B. K., G. K. ve B. K. yaralandı. 

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.  

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KIZLARINI ZİYARETE GİDİYORLARMIŞ

Ailenin Kulu ilçesinden Kırıkkale'ye kızlarını ziyaret etmek için gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

