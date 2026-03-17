Koçak: “Konya, kenevir üretimi ve kenevire dayalı sanayileşmede Türkiye’nin merkezi olabilir’’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, kenevir üretimi ve kenevire dayalı tarım-sanayi yatırımlarına ilişkin önemli bir adım attı. Koçak, kenevir üretimi ve bu alanda Konya’nın potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazılı soru önergesi verdi.

Koçak'ın önergesinde, son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle kenevir üretiminin kapsamının genişletildiğine dikkat çekildi. 2025 yılında yürürlüğe giren kanun değişikliği ve 2026 yılında yayımlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik ile kenevir üretiminin yeniden düzenlendiği ve Konya'nın da aralarında bulunduğu 21 ilde kenevir yetiştiriciliğine izin verildiği hatırlatıldı.

"Kenevir, kuraklıkla mücadelede stratejik bir ürün"

Konya Ovası'nın son yıllarda ciddi bir tarımsal kuraklık baskısı altında olduğunu vurgulayan Koçak, kenevirin nispeten düşük su tüketimi ve yüksek katma değer potansiyeli nedeniyle alternatif bir üretim modeli oluşturabileceğini belirtti. Koçak, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Konya, Türkiye'nin tarım başkentidir. Ancak iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle üretim deseninin yeniden düşünülmesi gerekiyor. Daha az su tüketen, sanayi ile entegre olabilen ve yüksek katma değer sağlayan ürünlerin teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. Kenevir bu açıdan stratejik bir ürün olarak öne çıkmaktadır."

"Konya kenevir üretiminde öncü şehir olabilir"

Konya'nın geniş tarım arazileri, güçlü makine parkı, gelişmiş tarım sanayii, organize sanayi bölgeleri ve lojistik imkânlarıyla kenevir üretimi ve işlenmesi açısından önemli bir merkez olabileceğini belirten Koçak, bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Koçak, Konya'nın yalnızca tarımsal üretimde değil, kenevirden elde edilen sanayi ürünlerinin üretiminde de öncü şehirlerden biri olabileceğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kenevir; tekstilden biyokompozite, yemden kozmetiğe, kağıttan yapı malzemeleri ve savunma sanayisine kadar birçok sektörde kullanılan stratejik bir üründür. Konya'nın üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve lojistik avantajları dikkate alındığında kenevir üretimi ve kenevire dayalı sanayileşme açısından Türkiye'nin merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahiptir."

OTB ve tarım-sanayi entegrasyonu gündeme getirildi

Koçak'ın soru önergesinde ayrıca Konya'da kenevire dayalı bir İhtisas Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulup kurulmayacağı da soruldu. Önergede, kenevir üretiminden işlenmesine kadar tüm süreci kapsayan tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine yönelik planlar da gündeme getirildi.

Önergede ayrıca şu konulara ilişkin bilgi talep edildi:

Türkiye'de kenevir üretiminin mevcut durumu ve üretim projeksiyonları

Konya'nın kenevir üretimindeki hedef payı

Kenevir üretimine yönelik teşvik ve destek mekanizmaları

Sanayiye yönelik lif, biyokompozit ve diğer kenevir bazlı ürün yatırımları

Üniversiteler ve araştırma merkezleriyle yürütülebilecek Ar-Ge çalışmaları

"Konya kenevirde lider olabilir"

Koçak, kenevir üretiminin doğru planlanması halinde hem çiftçi gelirlerini artıracağını hem de yüksek katma değerli bir biyosanayi alanı oluşturacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Konya nasıl ki hububat ve tarım makineleri üretiminde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri ise, doğru planlama ve teşviklerle kenevir üretimi ve kenevire dayalı sanayide de lider şehirlerden biri hâline gelebilir."

Sektör temsilcileri de doğru planlama, sözleşmeli üretim modelleri ve sanayi entegrasyonu ile Konya'nın kenevir üretimi ve işlenmesinde stratejik bir üretim üssü hâline gelmesinin mümkün olduğunu savunuyor. Uzmanlara göre kenevir, lif, tohum, yağ ve farmasötik etken madde gibi çok yönlü kullanım alanları sayesinde Konya ekonomisine yeni bir sanayi ekosistemi kazandırabilecek stratejik bir ürün niteliği taşıyor.

(Bekir Turan)