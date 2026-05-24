KONTV’nin ilk başörtülü spikerlerinden Emine Çift yaşamını yitirdi

KONTV’nin başörtülü ilk spikerlerinden biri olarak tanınan ve 28 Şubat sürecinin mağdurlarından olan AK Parti eski MKYK Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Emine Çift hayatını kaybetti. Çift’in vefatı, özellikle memleketi Zonguldak olmak üzere siyaset ve medya camiasında derin üzüntü yarattı.

Bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü öğrenilen Emine Çift'in vefat haberi, yakınları, sevenleri ve çalışma arkadaşları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Medya ve siyaset dünyasında iz bıraktı

İletişim alanındaki çalışmaları, televizyon programları ve siyasi kimliğiyle tanınan Emine Çift, uzun yıllar boyunca AK Parti bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Medya kariyerinde de dikkat çeken Çift, KONTV'nin ilk başörtülü spikerlerinden biri olarak görev yaparak önemli bir sembol isim haline geldi.

28 Şubat sürecindeki mücadelesiyle tanındı

28 Şubat döneminde başörtüsü yasağı nedeniyle mağduriyet yaşayan isimler arasında yer alan Emine Çift, o dönemde verdiği mücadeleyle kamuoyunda tanındı. Hem medya hem de siyaset alanındaki duruşuyla hafızalarda yer eden Çift için çok sayıda siyasi isim, meslektaşı ve seveni sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Cenaze programı açıklandı

Ankara'da hayatını kaybeden Emine Çift'in cenaze namazının, yarın (Pazartesi) öğle namazına müteakip Alaplı Tepeköy Mezarlığı'nda kılınacağı ve ardından aynı mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

ANMEG Vakfı'ndan taziye mesajı

ANMEG Vakfı da yayımladığı taziye mesajında, merhume Emine Çift'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Emine Çift kimdir?

AK Parti teşkilatlarında uzun yıllar görev yapan, hitabet yarışmalarındaki başarısıyla hafızalarda yer edinen 49 yaşındaki Emine Çift, bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düştü. Çift'in vefat haberi ailesi, yakınları ve siyasi camiada büyük üzüntü yarattı.

Bir dönem milletvekili aday adayı da olan Emine Çift'in ölümü, başta AK Parti teşkilatları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Uzun yıllar aktif siyaset içerisinde yer alan Çift, özellikle güçlü hitabeti, teşkilat çalışmaları ve eğitim faaliyetleriyle tanınıyordu.

1977 yılında Karadeniz Ereğli'de dünyaya gelen Emine Çift, ilk, orta ve lise öğrenimini Ereğli'de tamamladı. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olan Çift, medya ve iletişim alanında da önemli çalışmalara imza attı.

Bir dönem KON TV'de haber spikerliği yapan Çift, daha sonra Karadeniz Ereğli'de yerel medyada görev aldı. Dergi editörlüğü, röportaj, sunuculuk ve seslendirme alanlarında çalışan Emine Çift, iletişim alanındaki deneyimini siyaset sahnesine de taşıdı.

Siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Çift, 2004-2014 yılları arasında iki dönem Alaplı Belediyesi Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

2009 yılında AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Siyaset Kürsüsünde Ben de Varım” hitabet yarışmasında Türkiye birincisi olan Emine Çift, aynı yıl gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi. 4. Olağan Büyük Kongre'de de yeniden görev alan Çift, Ar-Ge biriminde eğitimden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

2011-2014 yılları arasında Genel Başkan Danışmanı olarak da görev yapan Emine Çift, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen eğitim programları, konferanslar ve siyaset akademilerinde aktif rol aldı. Emine Çift'in vefatı, siyaset ve medya dünyasında derin üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: Haber Merkezi