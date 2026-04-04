Konya 11 Nisan’da Gazze için yürüyor

Konya’daki sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, Gazze halkına destek olmak amacıyla 11 Nisan Cumartesi günü yürüyüşte bir araya gelecek. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen destek yürüyüşleri, kent genelinde sürüyor.
"Kardeşine sahip çık, kutsalına sahip çık'' sloganıyla düzenlenecek etkinlik, Gazze'ye insani yardım çağrısını duyurmayı ve zulme karşı ses vermeyi amaçlıyor.
Konya saat 14:00'de Gazze için toplanacak
Yürüyüş 11 Nisan Salı günü saat 14.00'te Kılıçarslan Meydanı'ndan başlayacak ve Gedavet Parkı'na kadar devam edecek. Konya'nın tek yürek halinde Gazze'ye destek olması, etkinliğin yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.
Konya'daki sivil toplum kuruluşları, vatandaşları dayanışmaya davet ederek etkinliğe katılım çağrısı yaptı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”