Konya 2026 kıyma çekim ücreti! Konya’da kıyma çekme fiyatı ne kadar oldu? İşte 2026 Konya kıyma çekim fiyatı

Kurban bayramı yaklaşırken hazırlıklar hızlandı. Belediyeler kurban satış ve kesim yerleri için planlama yaparken besi çiftliklerinde kurbanlık satışları hızlandı. Peki Konya’da 2026 kıyma çekim ücreti ne kadar oldu? Konya’da kıyma çekme fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...

Kurban bayramına sayılı bir zaman kala vatandaşlar kurbanlık hazırlığına koyuldular. Konya'da küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatları ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Peki Konya'da kurban kesim fiyatları ne kadar oldu? Konya'da 2026 kıyma çekim ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı olması dolayısıyla vatandaşlar hazırlıklara başladı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ahırların yolunu tutuyor. Kurban satış alanları henüz kurulmadı ancak besi çiftliklerinde kurbanlık satışları hızlandı.

Konya'da kıyma çekim fiyatı ne kadar oldu?

Geçen yıl 15 TL olarak açıklanan kıyma çektirme fiyatına bu yıl 5 TL zam yapıldı. Buna göre 2026 yılı et çekim ve kemik kırma fiyatları şu şekilde;

Kıyma Çekim (kg): 20 TL

Kemik Kırma (kg): 50 TL

Sucuk Dolum (kg): 190 TL

Kaynak: Haber Merkezi