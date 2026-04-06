Konya 2026 kurban kesim ücreti! Konya’da kurban kesim fiyatı ne kadar oldu? İşte 2026 Konya kurban kesim fiyatı

Kurban bayramına sayılı bir zaman kala vatandaşlar kurbanlık hazırlığına koyuldular. Konya’da küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatları ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Peki Konya’da kurban kesim fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Kurban bayramına sayılı bir zaman kala vatandaşlar kurbanlık hazırlığına koyuldular. Konya'da küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatları ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Peki Konya'da kurban kesim fiyatları ne kadar oldu? Konya'da 2026 kıyma çekim ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar... Konya kurban kesim fiyatları belli oldu Konya Kasaplar Odası, 2026 yılı kurban kesim ücretlerini de açıkladı. Kesim fiyatları arttı! Konya Kasaplar Odası'nın açıkladığı 2026 yılı kurban kesim fiyatları, geçen yıla göre ciddi artışlar gösterdi. 2025'te 7.500 TL olan büyükbaş kesim ve dana kemiksiz fiyatları bu yıl 10.000 TL'ye yükselirken, hisse dağıtımı 2.600 TL'den 3.000 TL'ye çıktı. Sucuk dolum ücreti kilogram başına 150 TL'den 190 TL'ye, kuzu kesimi ise 1.250 TL'den 1.600 TL'ye yükseldi. İşte 2026 yılı kurban kesiminde Konya esnafının uygulayacağı fiyat listesi; BÜYÜKBAŞ KESİM: 10.000 TL DANA KEMİKSİZ: 10.000 TL HİSSE DAĞITIM: 3.000 TL SUCUK DOLUM (kg): 190 TL KUZU KESİM: 1.600 TL KUZU İŞLEME (kg): 120 TL KUŞBAŞI (kg): 70 TL ET ÇEKİM (kg): 20 TL KEMİK KIRMA (kg): 50 TL Kaynak: Haber Merkezi

