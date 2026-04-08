Konya 22. Konya Tarım Fuarı devam ediyor

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 22. Konya Tarım Fuarı, ikinci gününde ziyaretçi katılımıyla sürüyor.
KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi, Avrupa, Asya ve Afrika başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan tarım sektörünün paydaşlarını bir araya getiriyor.
Traktör, biçerdöver, sulama sistemleri, tarla, bahçe, hayvancılık ekipmanları ve kendinden motorlu tarım aletlerinin yanı sıra sektörün ihtiyaçlarının sergilendiği fuarı gezen çiftçiler, stantlardaki ürünleri inceliyor, makine ve ekipmanlar hakkında bilgi alıyor.
Düzenlendiği ilk yıldan bu yana 3,5 milyondan fazla ziyaretçi ve 7 binden fazla firmayı ağırlayan fuara, bu yıl da 250 bini aşkın ziyaretçi gelmesi bekleniyor.
Uluslararası ticarete ve yeni işbirliklerine imkan sağlayan fuar, 11 Nisan'a kadar gezilebilecek.
