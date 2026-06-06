Konya-Antalya arası 2 saate iniyor! Merak edilen tünelde son durum ne? Başkan açıkladı

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, basın mensupları ile bir araya gelerek Seydişehir’de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun ev sahipliğinde Emekliler Lokalinde gerçekleştirilen programda Alacabel Tüneli, Kavak Termal Tesisleri ve İlçe genelinde yapılan kavşak düzenlemeleri ele alındı.

Toplantıda konuşan Başkan Ustaoğlu, Seydişehir'in yıllardır devam eden ve kamuoyunda sürekli gündem halinde bulunan Alacabel tünelinin yapımı için yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini konunun takipçisi olduklarını vurguladı.

Başkan Ustaoğlu, Necati Kalaycıoğlu Caddesi, Dumlupınar Kavşağı ve Bozkır Yolu arasında meydana gelen kazalar sonrasında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından imar projesiyle onaylanan ve yapım çalışmaları devam eden kavşak çalışmaları ve Kavak Termal yatırımları ile bilgiler aktararak, projeler ve çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Yapılan her hizmetin, atılan her adımın, alınan her kararın toplumla sağlıklı biçimde buluşmasında basının emeği büyük olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda planlanan çalışmalar yapıyoruz. Ortak akıl, istişareler ve el birliğiyle çalışıyoruz. Bu konuda da sizlerin fikir, görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir” dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, basın mensupları ile birlikte sohbet ederek kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

(Bekir Turan)