Konya Aydınlar Ocağı’nda Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu ve sanatçı Yıldırım Gürses anlatıldı

Konya Aydınlar Ocağı’nın düzenlediği Selçuklu Salı Sohbetlerinde yazar Mustafa Sinan Ümit beş yıl önce vefat eden Prof. Dr. Osman Koçkuzu ve 25. Yıl önce vefat eden sanatçı Yıldırım Gürses’i anlattı.

Konevi Derneği Salonundaki programın açılış konuşmasını yapan Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu'nun değerli bir ilim adamı olduğunu işaret ederek "Hocamız şahsına münhasır, ciddiyeti ve espriyi bir arada barındıran nüktedan bir insandı” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Aydınlar Ocağı Başkan yardımcısı yazar Mustafa Sinan Ümit Konya medreselerinde yetişen son talebelerden olan Ali Osman Koçkuzu'nun Konya'nın Karatay ilçesinde 1936 yılında dünyaya geldiğini belirterek "İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünden 1963 yılında mezun olan hocamız uzun yıllar Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde görev yaptı ve 1988 yılında Profesör oldu. Dekan yardımcılığı, Temel İslam Bilimleri Başkanlığı ve Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. "İlahiyat Eğitimi Destek Programı" onun başkanlığı döneminde başlatıldı ve sınavla alınan öğrencilere Arapça kaynaklardan temel İslâmî ilimler okutuldu. 2004 yılında da emekli oldu” dedi.

Merhum Koçkuzu'nun Arapça, Farsça, Fransızca ve Osmanlıca'ya hâkim, kıvrak zekâya sahip iyi bir hafız ve hadis ilminde iyi yetişmiş âlim, aynı zamanda da nüktedan bir kişiliğe sahip olduğunu da anlatan Ümit "Kırk yıl önce bizim iş yerimiz Kapu Camii civarındaydı ve Ali Osman hocam zaman zaman babamın ziyaretine gelirdi. Üç-dört katlı apartmanların yeni yapılmaya başlandığı o dönemde bazı insanlar binanın üzerine (Mülk Allah'ındır) diye yazdırırdı. Ali Osman Hocam bir gün bu duruma dikkat çekip (Mülk Allah'ındır diye yazıp parayı da cebellezi yapıyorlar. Yok öyle şey) diyerek tezat duruma dikkat çekmişti” diye konuştu.

Doğruları söylemekten çekinmeyen Koçkuzu'nun çok okuyan, Konya tarih ve kültürüne vâkıf bir insan olduğunu da ifade eden Ümit "Vefatından beş yıl önce çarşıda karşılaşınca arabaya alıp iş yerime davet ettim, epey sohbet ettik. O sırada Musalla Mezarlığının yanındaki namazgâhtan söz açıldı ve (oraya epey ağaç dikmişler. Namazgâhta ağaç olmaz) demişti. Yine meşhur hatip Tahir Büyükkörükçü Hocaya (Camiye gelen cemaate konuşmakla olmaz. Onların çoğu yaşlı insanlar. Siz çocuk yetiştirerek hizmet edin) şeklinde tenkitte bulunmuştur” diyerek sözlerini sürdürdü.

Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu'nun 85 yaşındayken 26 Kasım 2020 tarihinde vefat ettiğini ve Araplar Mezarlığına defnedildiğini söyleyen Ümit "Hocamız bir çok talebe yetiştirmiş olmakla birlikte Büstan'ul-Muhaddisin-Şah Veliyyullah Dihlevi(1997), Mesnevi'de Hz. Peygamber (2006), Bir Müderrisin Sürgün Yılları-Abdullah Fevzi Efendi (2010), Çanakkale Cephesinde Bir Müderris: Abdullah Fevzi Efendi (2011), Risaleler-Bozkırlı Abdullah Fevzi Efendi (2012), Rivayet İlimlerinde Haber-i Vahidlerin İtikat ve Teşri Yönlerinden Değeri (2014), Hadiste Nasih-Mensuh Meselesi (2016) ve Fahri Kulu ve Hacıveyiszade Hoca Efendiler-Konya Paşa Dairesi Medresesinin İlim-İrfan Ehli Müderris ve Mürebbileri (2019) adlı çok değerli eserleri bizlere bırakarak vefat etti. Kendisini hayırla ve özlemle anıyoruz” diyerek konuşmasının birinci faslını tamamladı.

İkinci bölümde, yirmi beş yıl önce vefat eden ünlü bestekâr müzisyen merhum Yıldırım Gürses'e dair bilgiler veren Mustafa Sinan Ümit "Bursa'da 1938 yılında doğan Yıldırım Gürses Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdikten sonra Ankara Devlet Operası imtihanın da birincilikle kazandı ama bir yılı doldurmadan ayrıldı. TRT Ankara Radyosu imtihanın da birincilikle kazanan sanatçı Hürriyet'in Altın Mikrofon yarışmasında sözü ve müziği kendisine ait bir eserle birinci elde ederken Klasik Türk müziğinde çok sesliliğe geçişin öncüsü oldu” dedi.

Sanat hayatında otuz kadar albüm yapan Gürses'in 300'den fazla beste yaptığını, 1986 yılında da bestekâr ve söz yazarlarının haklarını korumak üzere kısa adı MESAM olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğini kurup başkanlığını üstlendiğini de anlatan Ümit "Gürses milli ve manevi değerlerimize bağlı bir sanatçıydı. TRT'de merhum Kâzım Karabekir Paşa için hiç program yapılmadığını fark edip bu eksikliği gidermek üzere program yapmayı teklif etti ama kabul görmedi. Bu değerli sanatçısı 18 Kasım 2000 tarihinde kalp krizi sonucu kaybettik. Kendisini saygıyla anıyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.

Program sonunda Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, yazar Mustafa Sinan Ümit'te teşekkür ederek kitap takdiminde bulundu.

