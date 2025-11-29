GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir “30 Kasım Dünya Şoförler Günü’’ kutlama programı düzenledi
Konya Büyükşehir Belediyesi, “30 Kasım Dünya Şoförler Günü” dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’nde görevli şoförler için program düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, "30 Kasım Dünya Şoförler Günü” dolayısıyla program düzenledi. Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleştirilen programda Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nde görevli şoförler bir araya geldi.

"RAYLI SİSTEMLERLE BERABER GÜNDE ORTALAMA 500 BİNE YAKIN KİŞİYE HİZMET VERİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü, programda yaptığı konuşmada, şoförlerin her gün şehri bir yerden bir yere taşıdığını belirterek, "Raylı sistemlerle beraber günde ortalama 500 bine yakın kişiye hizmet veriyoruz. Aslında her biriniz direksiyona geçtiğinde Belediye Başkanımızı temsil ediyorsunuz. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun, kaza bela vermesin” dedi.

"HEPİNİZİN ALIN TERİ, GAYRETİ VE EMEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, şoförlüğün büyük sorumluluk, yüksek dikkat ve güçlü emanet bilinci gerektiren değerli bir meslek olduğunu söyledi.

Şoförlerin her gün binlerce yolcu taşıdığına dikkati çeken Uzbaş, "Vatandaşlarımızı evlerine, işlerine, okullarına güvenle ulaştırmak ve şehrin 24 saat boyunca ayakta kalmasını sağlamak ancak fedakarlık, sabır ve özveriyle mümkündür. Her gün binlerce yolcuyu güvenle taşıyan sizler, kamu hizmetlerinin doğrudan vatandaşla temas eden en güçlü yanlarından birini temsil ediyorsunuz. Hepinizin alın teri, gayreti ve emeği bizim için çok kıymetli. 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüzü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir'in de katıldığı programın sonunda 20 yılını dolduran şoförler ile örnek şoförlere plaket takdim edildi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

