Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’dan CHP’ye sert tepki! “Konya’da orta ölçekli bir STK bile bunun birkaç katını yaptı’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’li belediyelerin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları ele alan bir videoya dikkat çekti.

6 Şubat depremleri sonrası CHP'li belediyelerin deprem bölgesindeki çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Altay, "Bırakın Konya Belediyelerini, Konya'da orta ölçekli bir STK bile bunun birkaç katını yaptı" dedi.

KONYA İLK ANDAN İTİBAREN DEPREM BÖLGESİNDEYDİ

Asrın felaketinde Konya da ilk andan itibaren deprem bölgesindeydi. Dün, Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılında hayata geçirdiği yatırım ve projelerle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şu ifadelere yer vermişti:

"Ne afet gününde ne de sonrasında yaptıklarımızı paylaşma telaşına düşmedik çünkü bizler bir milleti, bir şehri ayağa kaldırmanın derdindeydik, ki doğru olan da buydu. Tüm vaktimizi kime, nasıl ve ne kadar yardımda bulunuruz derdiyle harcadık. Deprem sürecinde bölgede olan her vatandaşımızın ağzında "Konya”nın olması bizlerin çabasını ve emeğini görünür kılmıştır. Bu çaba kardeş şehrimiz Hatay'la aramızda güçlü bir sevgi ve muhabbet bağını oluşturmamıza vesile olmuştur. Konya olarak Hataylı kardeşlerimizle kurduğumuz güçlü gönül bağını ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin ardından CHP'li belediyelerin deprem bölgesine yaptığı yardımlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

STK'LAR BELEDİYELERİ ARATMADI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li belediyelerin deprem bölgesindeki çalışmalarına eleştiride bulundu. Altay, paylaşımında, "Bırakın Konya Belediyelerini, Konya'da orta ölçekli bir STK bile bunun birkaç katını yaptı” ifadelerini kullandı.

KONYA'DAN HATAY'A YARDIM ELİ

Başkan Altay, ikinci bir video paylaşarak, Konyalıların deprem bölgesine yönelik çalışmalarını ve Hatay'da gerçekleştirilen son projeleri takipçileriyle paylaştı.

Başkan Altay paylaşımında, "Bu videoya denk geldim, Sayın Özgür Özel CHP'li belediyelerin deprem bölgesine yaptıklarını (!) anlatıyor. Bırakın Konya Belediyelerini, Konya'da orta ölçekli bir STK bile bunun birkaç katını yaptı. İkinci bir video da ben bırakıyorum Konyamızın Hatay'da son eseri." ifadelerini kullandı.

(Cumali Özer)