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KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay UCLG başkanı oldu! “Türk başkan istemiyoruz’’ dediler büyük farkla kazandık

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay UCLG başkanı oldu! “Türk başkan istemiyoruz’’ dediler büyük farkla kazandık

Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Başkanlığına seçilmesinin ardından Konya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçim sürecinde "Türk başkan istemiyoruz" yönünde söylemlerle karşılaştıklarını belirten Altay, buna rağmen büyük bir farkla seçimi kazandıklarını söyledi.

Altay, "143 oy aldık, rakibimiz ise 86 oy aldı. Daha önce de bir yıl boyunca birliğin başkanlığını yürütmüştük." ifadelerini kullandı.

"Gazze'nin sesi olduk, olmaya devam edeceğiz"

Görev süresince uluslararası platformlarda Gazze konusunu gündemde tuttuklarını vurgulayan Altay, "Bu dönemde Gazze'nin sesi olmuştuk. Bundan sonra da aynı şekilde güçlü bir sesle dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

"Konya belediyeciliği artık bir marka"

Yeni görevin Konya açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Altay, "Konya belediyeciliği bir marka. Bu markayı daha fazla duyurmak için iyi bir fırsat yakaladık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Altay, seçim sürecinde devletin tüm kurumlarının destek verdiğini belirterek, "Sayın cumhurbaşkanımız hem Fas'da bulunduğumuz esnada aradılar tebrik ettiler. Dün de Kabine toplantısı sonrası açıklamasında tebrik ettiler. Büyükelçiliklerimiz de bizi ciddi desteği oldu." ifadelerini kullandı.

"Konya hizmetlerinde aksama olmayacak"

Yeni görevin Konya'daki belediye hizmetlerini etkilemeyeceğini söyleyen Altay, "Konya hizmetlerinde aksama olmayacak. Konya olarak bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kültürümüzün tanıtımı açısından önemli." dedi.

"Destek veren herkese teşekkür ediyorum"

Seçim sürecinde farklı belediye başkanlarının da destek verdiğini ifade eden Altay, "Muğla ve Balıkesir Belediye Başkanlarımız da desteklerini açık şekilde verdiler. Bir olabileceğimizi gösterme anlamında önemli bir destek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Altay ayrıca, süreci yakından takip ederek kamuoyuna duyuran Konya basınına da teşekkür etti.

"Avrupa destek vermedi, dünyanın geri kalanı bizim yanımızda yer aldı"

Avrupalı belediye başkanlarının blok halinde destek vermediğini söyleyen Altay, "Avrupalı belediye başkanları tutuklu gazetecileri gerekçe göstererek blok olarak destek vermediler. Asıl gerekçe ise Gazze'ye verdiğimiz açık destektir. Buna karşın seçimde Afrika, Orta Doğu, Güney Asya ve Türk Dünyası ülkelerinden güçlü destek aldık" diye konuştu.

Altay, Avrupalı belediye başkanlarının destek vermemesine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Avrupalıların destek vermemelerini önemsemiyoruz. Onlar kendilerini hala üst seviyede görüyorlar. Dünyanın geri kalanı bizim yanımızda yer aldı. Avrupalılar çok konuşuyor ancak iş yapmıyorlar. Onların önceliği LGBT gibi yapıları ön plana çıkarmak. Buna izin vermeyeceğiz."

(Berna Ata)

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