Konya Büyükşehir Belediyesi 55 KPSS puanıyla itfaiye eri ve memur alacak! Başvurular bu tarihte başlıyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi, en az 55 KPSS puanıyla 80 itfaiye eri ve 14 memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İlanıyla birlikte pozisyonlar, başvuru şartları ve kadro detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilecek personeller, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilecek. Kadrolara atanacak adaylarda; unvan, sınıf, derece, KPSS puanı, puan türü ve diğer niteliklere ilişkin şartların sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda belediye, açık kadrolara açıktan atama yöntemiyle 14 memur ve 80 itfaiye eri alımı yapacak.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan genel şartlar şunlar;Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE YERİ

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adayların başvuru sürecini belirtilen tarihlerde tamamlaması gerekiyor.

Mimar ve mühendis kadroları için başvurular yalnızca elektronik ortamdan alınacak.

Adaylar, başvuru formunu eksiksiz doldurup gerekli belgeleri sisteme yükleyerek 05.01.2026 – 09.01.2026 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Belediyenin resmi başvuru portalı üzerinden işlemlerini yapabilecek.

Başvurular, https://memuralim.konya.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi