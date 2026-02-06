Konya Büyükşehir Belediyesi’nin aslına uygun inşa ettiği Habib-i Neccar Camisi’nde anma programı
- Güncelleme Tarihi:
Hatay’da 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılmasının ardından yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi’nde afetin yıl dönümü dolayısıyla hatim programı yapıldı.
Anadolu'nun ilk camilerinden biri olarak kabul edilen Kurtuluş Caddesi'ndeki Habib-i Neccar Camisi'nde program düzenlendi.
Programda İl Müftüsü Mevlüt Topçu, hatim duası yaptı.
Daha sonra camide sabah namazı kılındı.
Türkiye Diyanet Vakfı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılayı ekipleri, cami önünde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.
Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve vatandaşlar katıldı.
Depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde Konya Büyükşehir Belediyesince aslına uygun şekilde inşa edilen cami, 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyaretiyle ibadete açılmıştı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”