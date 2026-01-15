GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya Büyükşehir’den Başarır’a Cevap: “Belediyemiz, KOSKİ ve Bağlı İştiraklerimizin SGK Borcu Yoktur’’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 13 Ocak tarihli toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır'ın yöneltmiş olduğu "Konya Belediyesinin ne kadar sigorta prim borcu var? şeklindeki sorusu üzerine açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

Öncelikle ifade edelim ki; Konya Büyükşehir Belediyemizin, belediye iştirak şirketlerimizin ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün bugüne kadar SGK (SSK) prim ve vergi borcu olmamıştır. Bugün itibarıyla da herhangi bir borcumuz yoktur. Konya, mali disiplinin; zamanında ödeme anlayışının; şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir belediyeciliğin en somut örneğidir.

Nitekim AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Baykan da konuyla ilgili gerekli açıklamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda paylaşmış; Konya Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplinini, ödeme hassasiyetini ve sorumluluk anlayışını açık ve net şekilde ifade etmiştir.

Buradan bir kez daha altını çizmek isteriz ki; sosyal güvenlik primleri ve kamu alacakları; çalışanlarımızın hakkı, emekçilerimizin geleceği ve devletimizin düzenidir. Her türlü hizmet ve sorumluluktan kaçtıkları gibi bu sorumluluğu da "ertelenebilir" gören zihniyetle aramıza net bir çizgi koyuyoruz.

Bizler hizmet üretirken aynı zamanda kamu maliyesine yük olmayan, yükümlülüklerini günü gününe yerine getiren bir yönetim tarzını esas alıyoruz.

Bazı çevrelerin elinde veri yerine yalan, belge yerine iftira, hizmet yerine algı var. Şehirlerin emeğini, kurumların itibarını dedikoduyla yıpratmaya çalışanlara söyleyeceğimiz şudur: Bizim sicilimiz de alnımız da açıktır. İftira atanlar önce kendi söylediklerinin hesabını vermek zorundadır. Konya'nın emeğini, personelimizin alın terini, kurumlarımızın itibarını ucuz polemiklere malzeme etmeye kimsenin hakkı yoktur.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

