KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir’den kadın gücüne destek: KOMEK’ten “Kadın Kooperatifleri Çalıştayı’’
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın kooperatifleri arasında iş birliğini artırmak, üst birlik çalışmalarına zemin hazırlamak ve Türkiye genelindeki kooperatiflerle bilgi paylaşımını geliştirmek amacıyla “Kadın Kooperatifleri Çalıştayı” düzenlendi. “Üretimde Konya Modeli: KOMEK’ten Dünya’ya Uzanan Kadın Gücü” temasıyla ilk kez düzenlenen çalıştayda, akademisyenler, farklı şehirlerden kadın girişimciler, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerden temsilciler yer aldı.

-Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından "Üretimde Konya Modeli: KOMEK'ten Dünya'ya Uzanan Kadın Gücü 1. Kadın Kooperatifleri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, bugüne kadar KOMEK ve ASEM'lerden yaklaşık 2 milyon kursiyerin faydalandığını anımsattı.

Uslu, alanında uzman kişilerin bilgi ve birikimlerinin önemine değinerek, "Güçlerimiz, birikimlerimiz, tecrübelerimiz, bu konuyu bilenlerin istişaresi olduğu için çok çok önemli. Bunları birleştirelim ve büyüklerimize iletelim, önünüzdeki engelleri imkanlar ölçüsünde kaldırmaya çalışalım. Çalıştayın uzun bir maratonun ilk adımı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra KOMEK Kadın Kooperatifi Başkanı Sacide Can Bakacak tarafından "KOMEK Mesleki Eğitim Kültür Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Tanıtımı” başlığında sunum yapıldı. KOMEK Genel Sorumlusu Sabahat Doğaner ve KUZEM Koordinatörü Fatih Köroğlu da kurslar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ÇALIŞTAYDA KADININ EMEĞİ, ÜRETİMİ VE SOSYAL KALKINMA KONULARI ELE ALINDI

Kadın kooperatifleri arasında iş birliğini artırmak, üst birlik çalışmalarına zemin hazırlamak ve Türkiye genelindeki kooperatiflerle bilgi paylaşımını geliştirmek amacıyla Türkiye'de ilk olma özelliği gösteren çalıştay; sunumlar, deneyim paylaşımları, kursiyer hikayeleri ve tanıtım filmleri ile devam etti.

Birinci oturumdaki tematik sunumlar kısmında KOMEK–ASEM–KUZEM–Genç KOMEK ile KOMEK Mesleki Eğitim Kültür Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tanıtıldı. Oturumun devamında çeşitli üniversitelerden akademisyenler tarafından farklı başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi. 

Çalıştayın ikinci oturumunda ise Cansu Canan Özgen moderatörlüğünde "Akademik Sunumlar ve Vaka Analizleri” başlığı ele alındı. Bu oturumda da akademik sunumlar ve deneyim paylaşımları yapılırken oturum soru cevap bölümü ile sona erdi.

KOMEK MESLEKİ EĞİTİM KÜLTÜR KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ

Türkiye'de belediye öncülüğünde kurularak başarıyla faaliyetlerini sürdüren ve birçok belediyeye, kuruma rol model olan örnek bir yapılanma olan KOMEK Mesleki Eğitim Kültür Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, üretim kalitesi, merkez ve ilçe atölyelerinde sağladığı kadın istihdamı ve markalaşma çalışmalarıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonunu sahada görünür hale getirmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

