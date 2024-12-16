Konya Büyükşehir’e ait müzeler Şeb-İ Arus haftasında ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan; Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Darülmülk Sergi Sarayı, Konya Panorama Müzesi, Depo No: 4 gibi tarihi ve turistik mekanlar Şeb-i Arus haftasında Konya’ya gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya, Mevlana’nın hoşgörü ve sevgi anlayışını temsil eden bir şehir. Bu değerleri yansıtan mekanlarımız ve düzenlediğimiz etkinliklerle, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Amacımız, Konya’nın manevi ve kültürel mirasını sonraki nesillere aktarmak. Tüm Mevlana dostlarını Konya’mızın değerlerini keşfetmeye davet ediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan müzeler, Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya'ya gelen misafirlerden yoğun ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın, Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında çok yoğun günler yaşadığını belirterek, Türkiye'den ve dünyadan on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Hz. Mevlana'nın "Gel” felsefesine uygun bir misafirperverlikle karşılanan ziyaretçilerin, şehrin farkı bölgelerinde bulunan kültürel mekanlara da yoğun ilgi göstermesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KONYA'NIN ZENGİN GEÇMİŞİNİ YAKINDAN TANIMA İMKANI SUNUYOR”

"Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize kazandırdığımız; Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Büyükşehir Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Darülmülk Sergi Sarayı, Konya Panorama Müzesi, Depo No: 4 başta olmak üzere Konya'da bulunan diğer müzeler, Selçuklu başkenti Konya'ya gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi ve kültürel mirasımızı en güzel şekilde yansıtan bu eserler, bu anlamlı haftada şehrimizi ziyaret eden misafirlere Konya'nın zengin geçmişini ve manevi atmosferini daha yakından tanıma imkanı sunuyor. Çatalhöyük'ten Selçuklu eserlerine, Hz. Mevlana'nın öğretisinden modern sunum tekniklerine kadar geniş bir yelpazeyi içinde barındıran bu mekanlar, Konya'mızın kültürel turizmine değer katıyor.”

"KONYA, MEVLANA'NIN HOŞGÖRÜ VE SEVGİ ANLAYIŞINI TEMSİL EDEN BİR ŞEHİR”

Başkan Altay, Mevlana'yı anma törenlerinin sadece manevi bir buluşma olmadığını, aynı zamanda Konya'nın uluslararası arenada tanıtımı için büyük bir fırsat sunduğunu da vurgulayarak, "Konya, Mevlana'nın hoşgörü ve sevgi anlayışını temsil eden bir şehir. Bu değerleri yansıtan mekanlarımız ve etkinliklerimizle, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Amacımız, Konya'nın bu güçlü manevi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak. Tüm Mevlana dostlarını Konya'mızın değerlerini keşfetmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

ZİYARETÇİLER KONYA'YA VE MÜZELERE HAYRAN KALIYOR

Şehir dışından Konya'ya gelerek görüşlerini paylaşan misafirler de şehrin manevi atmosferinden ve müzelerden çok etkilendiklerini söyledi. İstanbul'dan gelen ilkokul öğretmeni Tülay Budan, "İlk defa Konya'ya geliyorum. Gelmediğim günler için çok üzülüyorum. O kadar beğendim ki. Hem müzeleri hem Konya'nın yerleşimini. Harika bir yer olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunların hepsini öğrencilerime tek tek anlatacağım. Onların da gelmesine ön ayak olacağım. Çok etkilendim” yorumunu yaptı.

Afyonkarahisar'dan gelen bir ziyaretçi, "Konya'ya karşı bir muhabbetimiz var. Konya Büyükşehir Belediyesi'ni sosyal medyadan takip ediyoruz. Darülmülk Sergi Sarayı'nın açıldığını duymuştuk. Hakikaten ecdadımıza karşı büyük bir ahde vefa görevi görmüş. Hem gururlandık hem belediyeyi bu konuda tebrik ediyoruz. Çünkü ecdadımıza zamanında sahip çıkılmamış bunu biliyorduk. Alttan gelen yeni nesli de bilgilendirme konusunda güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayan sınıf öğretmeni Cemile Eren de, "Darülmülk Sergi Sarayı'nı duymuştum. Çok muhteşem bir yer olmuş. Taş Bina'ya gittik, orası da çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Konya'mızın adını böyle güzel şeylerle duyurabildiğimiz için. İnşallah tarihimize sahip çıkabiliriz. Çünkü bunlara baktığımız zaman gerçekten çok duygulanıyoruz. Bu duyguları bize yaşatmaları ve geleceğe aktarmamız açısından büyük önem taşıyor bizim için” yorumunu yaptı.

Elazığ'dan gelen Prof. Dr. Sermin Ozan ise Şeb-i Arus törenlerine ilk kez katıldığını belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Muhteşem, hakikaten kendimizi çok iyi hissettik. Hem manevi olarak hem kültürel olarak çok şey öğrendim. Konya'dan çok etkilendik. Buraya belki daha uzun zaman ayrılarak gelinmeli. Biz hızlandırılmış bir tur yaptık ama vakit olarak dar bir zamandayız. Konya'ya 1 hafta ayrılmalı diye düşünüyorum. Türkiye muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir kültür ve geçmişimiz var. Önce biz kendi ülkemizi, kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü öğrenmeliyiz.”