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KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir ile Konya Barosu arasında “Entegre Sosyal Destek Ve Adli Yardım İş Birliği Protokolü’’ imzalandı

Konya Büyükşehir ile Konya Barosu arasında “Entegre Sosyal Destek Ve Adli Yardım İş Birliği Protokolü’’ imzalandı
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Barosu arasında, ekonomik yetersizlik yaşayan vatandaşların hukuki süreçlerinin yanı sıra sosyal, ekonomik ve psikolojik destek hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla “Entegre Sosyal Destek ve Adli Yardım İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konevi Yerleşkesinde gerçekleşen imza programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, "Konya Baromuza bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sadece tartışmalı konular değil, adli yardımların yanında vatandaşların diğer alanlardaki mağduriyetlerini bize bildirme konusunda hassasiyet gösterdiler. Biz de elimizden geldiğince iş birliği içerisinde şehrimizde kimsenin geride kalmamasını esas alan bir yardımlaşma anlayışı konusunda iş birliği yapacağız” ifadelerini kullandı.

"BAŞKA KENTLERİMİZE DE ÖRNEK OLACAĞINDAN ENDİŞEMİZ YOK”

Konya Baro Başkanı Oktay Unkur da Konya Barosu ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her anlamda iş birliği yapan Konya'nın marka değerine katkı sağlayan iki güzel kurum olduğunu belirterek, "Biz Büyükşehir Belediyemizin bu tür çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu konuda bize destekleri bizler için çok kıymetli. Özellikle sosyal destek ve adli yardım konusundaki iş birliği bu anlamda hem şehrimiz hem ülkemiz açısından çok değerli. Başka kentlerimize de örnek olacağından endişemiz yok. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Uslu ve Unkur, ekonomik yetersizlik yaşayan vatandaşların hukuki süreçlerinin yanı sıra sosyal, ekonomik ve psikolojik destek hizmetlerine erişimini kolaylaştırılacak iş birliği protokolünü imzaladı.

Bu anlamlı iş birliği sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarına dokunacak, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek ve toplumsal dayanışmayı artıracak önemli bir adım atıldı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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