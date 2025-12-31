Konya Büyükşehir restore etmişti: Habib-i Neccar Camisi 3 yıl aradan sonra ilk cuma namazına hazırlanıyor

Hatay’da 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılmasının ardından yeniden aslına uygun inşa edilen Habib-i Neccar Camisi’nde ilk cuma namazı kılınacak.

Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerle adeta yerle bir oldu.

Deprem öncesi 5 Şubat akşamı son yatsı ezanının okunduğu cami, yaklaşık 3 yıl boyunca sessiz kaldı. Cami, bu sürede yürütülen asrın inşa seferberliğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde, Konya Büyükşehir Belediyesince aslına uygun şekilde inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta yaptığı Hatay ziyaretiyle ibadete açılan camide, 3 yılın ardından yeniden ezan sesi yükseldi.

Yine depremden etkilenen ve cami yolunun geçtiği, dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yeniden aydınlandı. Çalışmalar kapsamında yeniden ayağa kaldırılan cami cemaatine, cadde de ışığına kavuştu.

İlk cuma namazına davet

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Hatay'da tarifsiz acıların içinden doğan büyük bir dirilişin ve ayağa kalkışın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güçlü devletin, Hatay'da yeniden bir tarih yazdığının altını çizen Masatlı, şöyle konuştu: "Çok şükür mutluyuz, gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki güçlü devletimiz, Hatay'ımızı ilmek ilmek işledi. Bugün Kurtuluş Caddesi'nde, Habib-i Neccar'da insanların gidip gezdiğini, fotoğraflar, videolar paylaştıklarını, duygusal anlar yaşadıklarını görüyoruz. Bunlar bizim aslında özlediğimiz görüntülerdi. İnşallah bu cuma günü ilk cumamızı Habib-i Neccar Cami'mizde vatandaşlarımızla eda ediyor olacağız. Buradan tüm vatandaşlarımızı da ilk cuma namazını kılmaya beklediğimi, davet ettiğimi ifade etmek istiyorum."

"Antakya'nın kalbi çalışmaya başladı"

Habib-i Neccar Camisi İmamı Fethullah Uğraş da caminin ibadete açılmasıyla yaşadığı mutluluğu "yeniden doğduk" şeklinde tanımladı.

Caminin, Antakya'nın kalbi olduğuna işaret eden Uğraş, "Elhamdülillah Antakya'nın kalbi çalışmaya başladı. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Tabii, depremin o korkunç anını bu memleket çok ağır bir şekilde yaşadı, çok büyük kayıplar verdik. Burada son yatsı namazını kıldırıp çıktığımda sabah namazını umarak çıktım ama nasip olmadı. Ancak caminin yeniden hayat bulması bizim için, Antakya'da yaşayan her insan için çok önemli moral kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

"Bugün bayram günümüz";

Camiyi ziyaret edenlerden Şerif Ateş (70), emeği geçenlere teşekkür etti. Caminin eskisinden daha güzel olduğunu belirten Ateş, "Etrafı çok yıkılmıştı, geçilmezdi burada ama şimdi Allah'a şükür geçiyoruz ve güzel bir şekilde içinde ibadet edeceğiz. Bugünlerimize şükürler olsun." dedi.

Hatice Şirin (46) de caminin açıldığını duyunca ibadet etmek için buraya geldiğini anlattı. Eskiden camiye çok geldiğini kaydeden Şirin, "Tekrar ziyarete geldim. İnşallah öğle namazını kılacağız, çok güzel olmuş, çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu, hiçbir yeri tanıyamadım, her taraf değişmiş, güzel olmuş. İnşallah hayırlısıyla her şey eskisi gibi olur, yapanlardan, emek edenlerden Allah razı olsun, geçmişlerine rahmet kılsın." diye konuştu.

Osman Özbek (65) de "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, çok memnunuz, bugün bayram günümüz, ibadet yapacak günümüz, camilerimiz oldu, devletimize, milletimize teşekkür ediyoruz. İçimiz açıldı, sevincimizden ne yapacağımızı şaşırıyoruz, Allah o günlerimizi bir daha göstermesin, devletimizi de başımızdan eksik etmesin." dedi.

Kaynak: AA