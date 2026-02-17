Konya’da 15 bin 200 konut canlı yayınla sahibini buldu! Konya TOKİ kura isim sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Konya'da inşa edilecek 15 bin 200 konut için kura heyecanı doruğa ulaştı. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirildi.

Kura programına Murat Kurum da katıldı. Yoğun başvurunun yapıldığı projede, daha önce kuraya katılmaya hak kazanan isimlerin listesi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Listede yer alan vatandaşlar şimdi sonuçların açıklanmasını bekledi.

TOKİ KONYA HAK SAHİPLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YOĞUN BAŞVURU DİKKAT ÇEKTİ

Konya genelinde hayata geçirilecek 15 bin 200 sosyal konut için on binlerce vatandaş başvuruda bulundu. Uygunluk kriterlerini taşıyan ve kuraya katılma hakkı elde eden isimler önceden ilan edildi. Büyük ilgi gören proje, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını hedefleniyor.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANDI

Şeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen kura çekimi, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Böylece başvuru sahipleri süreci anbean takip edebiliyor. Hak sahipleri tek tek belirleniyor.

15 BİN 200 KONUT HAYATA GEÇİRİLECEK

Proje kapsamında Konya'nın farklı ilçelerinde toplam 15 bin 200 sosyal konut inşa edilecek.

TOKİ KONYA HAK SAHİPLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kura töreninde konuşan TOKİ Başkanı Levent Sungur, Konya'ya yeni eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Konya'nın yüzyıllardır irfan ve hoşgörü merkezi olduğunu vurgulayan Sungur, sosyal konut projeleriyle dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırıldığını ifade etti.

TOKİ BAŞKANI LEVENT SUNGUR: 1633 ŞANTİYEDE 430 BİN KONUTUN İNŞASI SÜRÜYOR

Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

2019 yılında başlatılan 150 bin sosyal konut projesi kapsamında vatandaşların daha güvenli ve nitelikli konutlara kavuştuğunu belirten Sungur, bugüne kadar 36 bin 714 konut, 212 tarım köy konutu, 3 bin 585 iş yeri, 233 cami ve 9 millet bahçesinin tamamlandığını aktardı. Güncel rakamlarla toplam 165 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Sungur, ülke genelinde TOKİ'nin 1633 şantiyesinde 430 bin konutun inşasının sürdüğünü, yüz binlerce konutun ise proje ve tasarım aşamasında olduğunu kaydetti.

KONYA'YA YENİ KONUT VE İŞ YERLERİ

500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Konya'da yatay mimariye uygun, okul, cami, çarşı ve sosyal donatı alanları bulunan 15 bin 200 konut inşa edileceğini belirten Sungur, kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlara şimdiden hayırlı olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Konya'da yeni sanayi sitesinin ilk etabı olan 568 iş yerinin de kura çekimi yapıldı. Projenin istihdama katkı sağlayacağını ve Konya sanayisine güç katacağını belirten Sungur, yatırımların şehre hayırlı olmasını diledi.

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI FATİH ÖZGÖKÇEN; "DEPREM BÖLGESİNDE ŞEHİRCİLİK DESTANI YAZILDI”

"Ev sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Konya'daki hak sahiplerinin belirlendiğini ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, 15 bin 200 konutun kura çekiminin noter huzurunda, adil ve şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Konuşmasında deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara da değinen Özgökçen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Bakan Murat Kurum'un koordinasyonunda büyük bir seferberlik yürütüldüğünü ifade etti. Deprem sonrası inşa edilen 455 bin konutun yıl bitmeden hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Özgökçen, bu süreci "şehircilik destanı” olarak nitelendirdi.

Elazığ, Malatya ve İzmir depremleri ile Antalya ve Muğla'daki yangınlar, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri ve asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük depremler sonrasında devletin tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Özgökçen, emeği geçenlere teşekkür etti.

TOKİ'YE GÜVEN VURGUSU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 757 bin konutun sosyal donatılarıyla birlikte inşa edildiğini ifade eden Özgökçen, 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapıldığını söyledi.

81 ilde başlatılan 500 bin sosyal konut projesinin milletin devlete olan güveninin göstergesi olduğunu belirten Özgökçen, Konya'da da 15 bin 200 konutla bu heyecanın yaşandığını dile getirdi.

TOKİ'ye duyulan güvenin altını çizen Özgökçen, projelerin hızla tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'da inşa edilecek 15 bin 200 konut ile Yeni Sanayi Sitesi'nin üçüncü etap 568 iş yeri için düzenlenen kura töreninde konuştu. Törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yer aldı.

Başkan Altay, kura çekimiyle birlikte hem vatandaşların yeni yuvalarına kavuşma yolunda ilk adımı attığını hem de esnafın yeni iş yerlerine ulaşma heyecanı yaşadığını söyledi. "Güvenli bir yuva, güçlü bir gelecek” vurgusu yapan Altay, sosyal konut projelerinin sosyal adaletin ve insan onurunun en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

ALTAY; "KONYA'YA HAYIRLI OLSUN''

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 500 bin sosyal konut projesi kapsamındaki konuşmasında, devletin deprem bölgesinde kısa sürede büyük bir seferberlik başlattığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla 455 bin bağımsız bölümün tamamlanmasının, devlet-millet dayanışmasının en somut örneği olduğunu söyledi.

Altay, deprem sonrası yürütülen konut çalışmalarında Bakan Murat Kurum'un büyük gayret gösterdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

YENİ SANAYİ SİTESİ ŞEHİR KOMPLEKSİ OLACAK

Konya'da yürütülen Yeni Sanayi Sitesi projesi hakkında da bilgi veren Altay, eski sanayi ve Karatay Sanayi Sitesi'nin artan ihtiyaçlar nedeniyle dönüşüm gerektirdiğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle başlatılan dönüşüm kapsamında Karatay ilçesinde yaklaşık 2 milyon 80 bin metrekarelik alanda yeni bir sanayi kompleksi inşa edildiğini söyledi.

Dört etap halinde yürütülen projede toplam 2 bin 690 dükkân ve 134 ticari alan yer alacağını belirten Altay, bugün üçüncü etapta 568 dükkânın kura çekiminin gerçekleştirildiğini kaydetti. Yeni sanayi alanının cami, sosyal tesis, eğitim ve spor alanları, otoparklar ve güçlü altyapısıyla modern bir şehir kompleksi olarak planlandığını vurguladı.

Başkan Altay, kura çekiminin Konya'ya hayırlı olmasını temenni ederek, ev sahibi olacak vatandaşlara huzurlu yuvalar, iş yeri sahibi olacak esnafa ise bol kazanç diledi.

Hak sahipliği kesinleşen iş yeri sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileten Baykan, 15 bin 200 konut için de kura çekimiyle birlikte hak sahiplerinin belirleneceğini ifade etti.

KONYA MİLLETVEKİLİ MEHMET BAYKAN; "500 BİN KONUT PROJESİ KARARLILIKLA SÜRECEK”

Konya Milletvekili Mehmet Baykan, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'da inşa edilecek 15 bin 200 konut ile Yeni Sanayi Sitesi iş yerleri için düzenlenen kura töreninde konuştu. Baykan, kura çekimini bekleyen vatandaşlara hitap ederek, "Allah her birinizin gönlüne göre versin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sosyal konut ve altyapı yatırımlarının devam ettiğini belirten Baykan, 500 bin sosyal konut projesinin Türkiye genelinde önemli bir sosyal dönüşüm hamlesi olduğunu dile getirdi.

Baykan, konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunarak, yapılan yatırımların küçümsenmemesi gerektiğini söyledi. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara dikkat çeken Baykan, hükümetin kriz anlarında hızlı ve etkili adımlar attığını savundu.

Kura çekiminin Konya'ya hayırlı olmasını temenni eden Baykan, sosyal konut kampanyalarının devam edeceğini belirterek, "Bu ülkede herkesin ev sahibi olacağı günler yakındır” ifadelerini kullandı.

TOKİ KONYA HAK SAHİPLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Meltem Aslan)