Konya’da 15 günde 13 Bin dijital inceleme: Yasadışı bahis ve müstehcen içeriğe sıkı takip

Konya İl Jandarma Komutanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlulukla etkin mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor.
13 Bini Aşkın Sosyal Medya ve URL Adresi İncelendi
01-15 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında;
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6.094,
TEM Şube Müdürlüğü tarafından ise 7.548 olmak üzere toplam 13.642 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.
Yapılan çalışmalar sonucunda;
706 yasadışı bahis sitesi,
666 müstehcen içerikli paylaşım yapan site ve hesap olmak üzere toplam 1.372 hesap hakkında işlem yapıldı.
Terör Propagandası ve Dolandırıcılık da Tespit Edildi
Sanal devriye faaliyetleri kapsamında ayrıca;
25 terör örgütü propagandası,
14 tehdit ve hakaret,
2 bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık,
1 Cumhurbaşkanına hakaret,
1 adet 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve 1 diğer olay tespit edildi.
44 AKAR Raporu Adli Makamlara Gönderildi
Tespit edilen bu suçlara ilişkin toplam 44 adet AKAR (Açık Kaynak Araştırma Raporu) düzenlenerek ilgili adli makamlar ve kolluk birimlerine gönderildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı, sanal ortamda suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
(Cumali Özer)