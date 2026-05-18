Konya’da 15 günde milyonlarca sorgu! Çok sayıda araç men edildi: 246 kişi yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.
MİLYONLARCA ŞAHIS VE ARAÇ SORGULANDI
Söz konusu tarihler arasında jandarma ekiplerince toplam 638 bin 283 şahıs ve 2 milyon 224 bin 555 araç sorgulandı.
Yapılan kontrollerle kamu düzeninin sağlanması, suçluların tespiti ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik önemli sonuçlar elde edildi.
ARANAN ŞAHISLAR TEK TEK YAKALANDI
Gerçekleştirilen sorgulamalar sonucunda farklı suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalandı.
0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 160 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 11 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 1 şahıs,
Hapis cezasıyla aranan 174 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 72 şahıs olmak üzere toplam 246 kişi yakalandı.
85 ARAÇ YAKALANDI
Denetimler kapsamında ayrıca 85 araç yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.
(Ali Asım Erdem)