GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,595 TL
EURO
53,105 TL
STERLİN
61,125 TL
GRAM
6.688 TL
ÇEYREK
10.991 TL
YARIM
21.780 TL
CUMHURİYET
43.292 TL
KONYA Haberleri

Konya’da 15 günde milyonlarca sorgu! Çok sayıda araç men edildi: 246 kişi yakalandı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da 15 günde milyonlarca sorgu! Çok sayıda araç men edildi: 246 kişi yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

MİLYONLARCA ŞAHIS VE ARAÇ SORGULANDI

Söz konusu tarihler arasında jandarma ekiplerince toplam 638 bin 283 şahıs ve 2 milyon 224 bin 555 araç sorgulandı.

Yapılan kontrollerle kamu düzeninin sağlanması, suçluların tespiti ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik önemli sonuçlar elde edildi.

ARANAN ŞAHISLAR TEK TEK YAKALANDI

Gerçekleştirilen sorgulamalar sonucunda farklı suçlardan aranan çok sayıda kişi yakalandı. 

0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 160 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 11 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 1 şahıs,
Hapis cezasıyla aranan 174 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 72 şahıs olmak üzere toplam 246 kişi yakalandı.

85 ARAÇ YAKALANDI

Denetimler kapsamında ayrıca 85 araç yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER