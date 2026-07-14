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KONYA Haberleri

Konya’da 15 Temmuz’da bu yollar trafiğe kapatılacak! İşte saat saat trafik tedbirleri

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Konya’da 15 Temmuz’da bu yollar trafiğe kapatılacak! İşte saat saat trafik tedbirleri

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma programları nedeniyle bazı cadde ve güzergâhlar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Konya İl Emniyet Müdürlüğü, programların huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla güvenlik ve trafik tedbirlerinin planlandığını duyurdu.

ASLANLI KIŞLA CADDESİNDE TRAFİK KISITLAMASI

15 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30 itibarıyla Aslanlı Kışla Caddesi'nin Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi (Kömürcüler) Kavşağı ile Mevlana Kültür Merkezi Kavşağı arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak.

Balıkçı Otel Kavşağı ile Mevlana Kültür Merkezi Kavşağı arasındaki kesimde de saat 20.30'a kadar trafik kısıtlaması uygulanacak.

Aslanlı Kışla Caddesi'ni kesen Fetih Caddesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Şeyh Ulema Yahşi Caddesi ve Şeyh Ulema Recepağa Caddesi kesişimlerinde ise ihtiyaç duyulması halinde kısa süreli trafik kapatmaları gerçekleştirilecek.

MEVLANA CADDESİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

Saat 19.00 itibarıyla Mevlana Caddesi'nin Mevlana Meydanı ile İş Bankası Kavşağı arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının ardından trafik akışı alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

Yetkililer, sürücülerin trafik yoğunluğu ve olası mağduriyetlere karşı alternatif yolları tercih etmelerini istedi.

15 TEMMUZ ANMA YÜRÜYÜŞÜNDE BAZI YOLLAR KAPANACAK

15 Temmuz Anma Yürüyüşü, saat 19.00 ile 20.00 arasında Kılıçaslan Şehir Meydanı'ndan başlayacak. Yürüyüş, Alaaddin Bulvarı güzergâhını takip ederek yeniden Kılıçaslan Şehir Meydanı'nda sona erecek.

Yürüyüş süresince Alaaddin Bulvarı'na bağlanan Mevlana Caddesi, Atatürk Caddesi, Aziziye Caddesi ve Şehit Nazım Bey Caddesi kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılacak.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları kullanmalarını ve trafik işaretleri ile görevlilerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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