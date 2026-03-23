Konya’da 16 yaşındaki çocuğa tüfekle saldırı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşanan olayda, bayram tıraşı için evden çıkan 16 yaşındaki bir genç, mahalle arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, saldırgan tutuklandı.
BERBER YOLUNDA SALDIRIYA UĞRADI
Olay, Ereğli'ye bağlı Kutören Mahallesi'nde meydana geldi. Babasıyla birlikte çiftçilik yapan Y.K. (16), bayram öncesi tıraş olmak için berbere gitti. Yoğunluk nedeniyle kardeşini sırada bırakan genç, fırından aldığı ekmeği eve götürüp geri döndü.
YOLDA KARŞILAŞTILAR
Daha sonra üç arkadaşıyla birlikte yürümeye başlayan Y.K.'nin karşısına, aynı yaşlarda olduğu öğrenilen D.Ç. elinde tüfekle çıktı. Yanındaki arkadaşları panikle kaçarken, aralarında bir husumet olmadığını düşünen Y.K. olay yerinden uzaklaşmadı.
ARKASINI DÖNDÜĞÜ ANDA ATEŞ AÇTI
İddiaya göre Y.K., havaya ateş eden D.Ç.'yi sakinleştirmeye çalışarak silahı bırakmasını istedi. Ancak D.Ç., genç arkasını döndüğü sırada iki el ateş etti. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Y.K. kanlar içinde yere yığıldı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ağır yaralanan Y.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan D.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.K.'nin ailesi, çocuklarının hiçbir suçu olmadan saldırıya uğradığını belirterek adaletin yerini bulmasını istedi.
KAYNAK: SABAH
