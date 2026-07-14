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Konya’da 17 yaşındaki genç kız feci kazada hayatını kaybetti! Sürücüye verilen cezaya anne isyanı

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Konya’da 17 yaşındaki genç kız feci kazada hayatını kaybetti! Sürücüye verilen cezaya anne isyanı

Konya'da 17 yaşındaki Cennet Aşık'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin davada verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezası, acılı ailenin tepkisine neden oldu. Kızının mezarını ziyaret eden anne Tuğba Ataseven, kararın vicdanlarını rahatlatmadığını belirterek istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

17 YAŞINDAKİ CENNET HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, 6 Ekim 2024 tarihinde merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Özbayram Sokak'ta meydana geldi. Yolda bulunan Cennet Aşık'a bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kız için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cennet Aşık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.

SÜRÜCÜ ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda otomobil sürücüsü Aziz C. gözaltına alındı. C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücüye yapılan testlerde alkollü olduğu ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunduğu tespit edildi. Aziz C. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma” ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından dava açıldı.

4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savcılık, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Aziz C.'ı iki suçtan toplam 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecinde tutuksuz olması ve verilen cezanın miktarı, Cennet Aşık'ın ailesinin tepkisine yol açtı.

ACILI ANNE MEZAR TAŞINA SARILARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından kızının mezarını ziyaret eden anne Tuğba Ataseven, mezar taşına sarılarak yaşadığı acıyı dile getirdi. Sürücünün bir gün bile tutuklu kalmadığını belirten Ataseven, verilen cezanın adalet duygularını zedelediğini söyledi.

Kızının polis olmayı hayal ettiğini anlatan acılı anne, ""Kızıma seni hayattan kopartan sürücü ödül gibi ceza aldı elini kolunu sallayarak dışarda geziyor sen toprak altındasın diyemedim. Kızıma hakkını arayamadım anneciğim diyemedim. Adalet yerini bulmadı diyemedim. İçim yanıyor ama elimden bir şey gelmiyor diyemedim. Kızımın hayalleri vardı. Polis olmak istiyordu. Ama ne hayal kaldı ne de kızım. Bir insanın ömrü bu kadar ucuz olmamalı. İtirazımızı yapacağız. İnşallah istinaf mahkemesi kararı bozacak ve kızımı hayattan kopartan hak ettiğini alacak" dedi.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

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