Konya’da 18 yaşındaki genç bıçaklandı! Trafik tartışmasındaki olayda 12 sanığın yargılaması sürüyor
Konya’nın Meram ilçesinde trafikte tartıştığı 18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Batuhan B. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada ifade vermesi öngörülen bazı tutuksuz sanıklarla, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan teknik aksaklık nedeniyle iletişim kurulamadı.
Sanık Batuhan B, maktulü öldürme amacı taşımadığını öne sürdü.
Maktul Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın yakınları ve aile avukatı, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, SEGBİS'te yaşanan arıza nedeniyle eksikliklerin bir sonraki duruşmada tamamlanmasına ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Konya'nın Meram ilçesinde 21 Ekim 2024'te, Batuhan B. (23) ile Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın (18) arasında iddiaya göre yol verme meselesinden kavga çıkmıştı. Kavgada, Yaşar bıçaklanarak öldürülmüştü.
Karatay ilçesindeki çiftlikte saklandıktan sonra İsmil Mahallesi'nde eve geçen, ardından aynı mahallede bağ evine götürülen Batuhan B'nin burada farelerden korktuğu için tekrar yerini değiştirmek istediği tespit edilmiş, bir kamyonla Kaşınhanı Mahallesi'ne götürülen zanlı, yolda yakalanmıştı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”