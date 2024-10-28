Konya’da 1 yaşındaki bebek balkondan düştü! Düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Konya’nın Kulu ilçesinde üç katlı evin son katındaki balkondan düşen 1 yaşındaki bebek yaralandı. Düşme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi, Cumhuriyet Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Afgan uyruklu ailesiyle birlikte misafirliğe getirilen 1 yaşındaki Y. N. iddiaya göre çocuklarla balkonda olduğu sırada altında market olan evin üçüncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırıma düştü.
Düşen bebek yaralandı.
Bebeğin düştüğünü gören market sahibi durumu ailesine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan bebek tedavi altına alındı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bebeğin düşme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Sibel Elmas)
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