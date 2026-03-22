Konya’da 20 ton süt ücretsiz dağıtıldı

Konya’nın Karapınar ilçesinde yıllardır hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, belirli dönemlerde hayvanlarından elde ettiği sütü ücretsiz olarak dağıtarak dayanışma ve paylaşma örneği sergiliyor.
Karapınar'da yıllardır hayvancılıkla uğraşan Durmuş Ali Diri, yaklaşık 20 ton sütü mahalle mahalle gezerek vatandaşlara ulaştırdı. Kimi zaman yolda karşılaştığı insanlara süt ikram eden Diri, kimi zaman da komşularına dağıtıyor.
Yaylada büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Durmuş Ali Diri, yıllardır zaman zaman sütü ücretsiz vererek dayanışmayı ve paylaşmayı göstermek istediğini belirterek, "Amacım bu ülke kardeşliğine katkı sağlamak. İnsanları sevindirmek istiyorum. Ömrüm yettiğince de bunu yapacağım. Eşimle birlikte aracıma binip bilmediğimiz evlere de gidiyoruz. Bir dua almak için bunu yapıyoruz. İnsanların mutlu olduğunu görünce akşam eve huzurla dönüyorum" dedi.
Dağıttığı süt miktarının azalmak yerine arttığını da vurgulayan Diri, "Dağıttıkça malım eksilmiyor, aksine çoğalıyor" diye konuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”