Konya’da 2 kişinin öldüğü kazada kimlikler belli oldu! Otomobil TIR’ın altına girdi

Konya'nın Çumra ilçesinde Organize Sanayi Yolu Recep Konuk Caddesi üzerinde meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.
Edinilen bilgilere göre, kaza Çumra ilçesinde Organize Sanayi yolu Recep Konuk caddesi üzerinde meydana geldi. 33 ABY 478 plakalı tır ile 42 AGA 464 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtarmak için yoğun çalışma yürüttü.
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada otomobilde bulunan Alparslan A. (29) ile Mustafa B. (29) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada tır sürücüsü F.A. (26) ile Musab El Casim (27) ve Ali El Casim (27) yaralandı. Yaralılardan Musab El Casim, durumunun ağır olması nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralıların tedavileri ise hastanede sürüyor.
İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;
Ekipler olay yerinde detaylı inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Meltem Aslan)