GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,22
STERLİN
56,12
GRAM
5.816,17
ÇEYREK
9.565,14
YARIM ALTIN
19.064,17
CUMHURİYET ALTINI
37.949,71
KONYA Haberleri

Konya’da 3 Aralık’a özel engelliler ile kurum müdürleri tekerlekli sandalye basketbol maçında karşılaştı

Konya’da 3 Aralık’a özel engelliler ile kurum müdürleri tekerlekli sandalye basketbol maçında karşılaştı
Konya’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye basketbol maçı düzenlendi.

Şehit Rıdvan Adam Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte, kentte faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşların müdürleri ile Konya Engelliler Spor Kulübü takımı karşılaştı. Müsabaka, Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış'ın hava atışıyla başladı.

Engelli yakınlarının da takip ettiği müsabakada Konya Engelliler Spor Kulübü, rakibini 11-6 mağlup etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, düzenlenen dostluk müsabakasıyla amaçlarının, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER