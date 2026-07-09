Konya’da 3 günlük endişeli bekleyiş sona erdi! Kayıp Leyla Samur ormanlık alanda sağ bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Leyla Samur, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.
Leyla Samur için günlerdir sürdürülen arama çalışmaları sevindiren haberle sonuçlandı. Konya AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Samur, Atakent Mahallesi'nde bulunan Düşler Şelalesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu.
KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞTI
Edinilen bilgiye göre, Leyla Samur 6 Temmuz günü evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunuldu.
EKİPLER GECE BOYUNCA ARAMA YAPTI
Kayıp ihbarının ardından Konya AFAD koordinesinde arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara Akşehir AFAD İstasyon ekipleri, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Yaren Arama Kurtarma ekibi katıldı.
Ekipler, ilçe genelinde ve belirlenen bölgelerde gece boyunca arama ve tarama faaliyetlerini sürdürdü.
SAĞLIK DURUMU KONTROL EDİLDİ
Yoğun çalışmalar sonucunda bulunan Leyla Samur, ekipler tarafından güvenli bölgeye alınırken sağlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
Samur'un bulunmasıyla birlikte ailesi ve yakınları büyük sevinç yaşadı.